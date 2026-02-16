Zapaljen luksuzni automobil Bake Praseta

Izvor:
Telegraf
16.02.2026
08:42
Komentari:0
Jutjuberu Bogdanu Iliću poznatijem kao Baka Prase izgorio je skupocjeni automobil rano jutros u Beogradu na vodi.
Džip Brabus zapalio se ispred njegove zgrade u luks naselju.
Hronika
Oglasilo se Tužilaštvo o tramvajskoj nesreći u Sarajevu
Baka je usnimio svoj džip sa prozora svog stana dok je gorio prednji dio automobila:
- RIP BRABUS 2023-2026 - napisao je on.
Inače, kako je ranije navodio, ova bijesna mašina vrijedi čak pola miliona evra.
Hronika
Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila
Baka je pazario prije tri godine, ali nakon što ga je kupio, pokajao se i brzo je htio da ga vrati.
Scena
11 h1
Scena
11 h1
Scena
11 h0
Scena
14 h0
Najnovije
Najčitanije
09
08
09
08
09
02
08
55
08
55
Trenutno na programu