Zapaljen luksuzni automobil Bake Praseta

Telegraf

16.02.2026

08:42

0
Jutjuberu Bogdanu Iliću poznatijem kao Baka Prase izgorio je skupocjeni automobil rano jutros u Beogradu na vodi.

Džip Brabus zapalio se ispred njegove zgrade u luks naselju.

Baka je pazario prije tri godine, ali nakon što ga je kupio, pokajao se i brzo je htio da ga vrati.

Baka Prase

jutjuber

