Zapaljen luksuzni automobil Bake Praseta

Jutjuberu Bogdanu Iliću poznatijem kao Baka Prase izgorio je skupocjeni automobil rano jutros u Beogradu na vodi.

Džip Brabus zapalio se ispred njegove zgrade u luks naselju.

Baka je usnimio svoj džip sa prozora svog stana dok je gorio prednji dio automobila:

- RIP BRABUS 2023-2026 - napisao je on.

Inače, kako je ranije navodio, ova bijesna mašina vrijedi čak pola miliona evra.

Baka je pazario prije tri godine, ali nakon što ga je kupio, pokajao se i brzo je htio da ga vrati.