Zapadne zemlje uspjele su da Ukrajinu učine evropskom državom u smislu nacizma, izjavila je za zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Predsjednik Finske Aleksander Stub na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti izjavio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno želio da Ukrajinu učini ruskom, ali da je ona sada postala evropska.

Hronika Izboden još jedan taksista, hitno odvezen u bolnicu

- Ne znam šta Stub podrazumijeva pod riječju evropska. Ako polaze od toga da je Evropa samo nacizam, koji se tamo više puta ispoljavao, onda su vjerovatno zaista uspijeli da Ukrajinu učine evropskom — nacističkom, sudeći po izjavama Zelenskog. Rusija nikada nije imala namjeru da ne poštuje suverenitet Ukrajine. Uvijek smo bili država koja se prema Ukrajini odnosila kao prema suverenoj i nezavisnoj zemlji - navela je diplomata, komentarišući Stubove riječi.

Zaharova je istakla da je Ruska Federacija uvijek polazila od toga da sa Ukrajinom gradi prijateljske međudržavne i "posebno bliske, ali suverene odnose".

- Odmah poslije raspada Sovjetskog Saveza uspostavili smo diplomatske odnose, razmijenili ambasade. Uvijek su postavljane posebne ličnosti za ambasadore radi jačanja bilateralnih odnosa, potpisali smo sve vrste međudržavnih sporazuma, uključujući i o floti. Trgovali smo po principima međunarodnih ekonomskih veza, iako smo bliski susjedi, sa zajedničkim projektima koji su ranije bili jedinstveni, a danas se nazivaju integracionim - podsjetila je ona.

Zdravlje Katarina sahranila muža, pa partnera, a onda saznala da i sama ima tumor

Naglašava da Rusija nije sprovodila držani udra.

- Rusija nije mijenjala režim, nije Rusija organizovala majdane kako bi dovela svoje ljude na vlast. To je radio Zapad. I kolačiće, odnosno peciva, dijelili su državni sekretari SAD poput (Viktorije) Nuland. Na mitinge, koji bi trebalo da budu isključivo stvar naroda te zemlje, dolazili su i ambasadori, i ministri spoljnih poslova Njemačke, Francuske, Poljske i drugih zapadnoevropskih država. Zato ne treba nas optuživati za ono što sami rade - naglasila je zvanična predstavnica ruskog diplomatskog resora.