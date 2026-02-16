Logo
Large banner

Oluja paralisala saobraćaj, hiljade ljudi ostalo bez struje

Izvor:

Tanjug

16.02.2026

07:32

Komentari:

0
Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје
Foto: Tanjug/AP

Širom Sjevernog ostrva Novog Zelanda jake kiše i vjetrovi izazvali su poremećaje u vazdušnom, željezničkom i trajektnom saobraćaju, a bez električne energije ostale su desetine hiljada ljudi.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju poplavljena naselja, srušena stabla i urušene dijelove puteva, prenio je Rojters.

Протест-Сарајево

Gradovi i opštine

Nastavljaju se protesti u Sarajevu

Više od 30.000 objekata je ostalo bez struje, uključujući oko 10.000 kupaca u Velingtonu, saopštile su hitne službe.

Prognozira se da će oluja donijeti obilne kiše dok se kreće ka istočnoj obali Južnog ostrva u utorak, saopštila je meteorološka služba.

Podijeli:

Tagovi :

Poplave

Oluja

Novi Zeland

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Протест у Сарајеву

Gradovi i opštine

Nastavljaju se protesti u Sarajevu

1 h

3
Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Društvo

Ne zaboravite kišobran: Očekuju nas nove padavine

1 h

0
Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

Zanimljivosti

Horoskop za 16. februar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

1 h

0
Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

Košarka

Jokić je objasnio Americi ko je Sveti Đorđe

1 h

0

Više iz rubrike

Сретење

Svijet

Prijem u Beču povodom Dana državnosti Srbije i Republike Srpske

1 h

2
Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

Svijet

Radnici sa Balkana ukrali plijen vrijedan 166.000 evra

2 h

0
Дански суд био приморан да пусти оптуженог из БиХ на слободу, без пресуде

Svijet

Danski sud bio primoran da pusti optuženog iz BiH na slobodu, bez presude

11 h

0
Спектакуларна пљачка стотина милиона евра коју нико није примијетио

Svijet

Spektakularna pljačka stotina miliona evra koju niko nije primijetio

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

08

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

09

08

Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

09

02

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

08

55

Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

08

55

Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner