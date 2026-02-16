Oluja paralisala saobraćaj, hiljade ljudi ostalo bez struje

Izvor:
Širom Sjevernog ostrva Novog Zelanda jake kiše i vjetrovi izazvali su poremećaje u vazdušnom, željezničkom i trajektnom saobraćaju, a bez električne energije ostale su desetine hiljada ljudi.
Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju poplavljena naselja, srušena stabla i urušene dijelove puteva, prenio je Rojters.
Više od 30.000 objekata je ostalo bez struje, uključujući oko 10.000 kupaca u Velingtonu, saopštile su hitne službe.
Prognozira se da će oluja donijeti obilne kiše dok se kreće ka istočnoj obali Južnog ostrva u utorak, saopštila je meteorološka služba.
