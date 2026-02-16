Logo
Nastavljaju se protesti u Sarajevu

16.02.2026

07:29

Komentari:

3
Протест у Сарајеву
Foto: Anadolu Agency

U Sarajevu će i danas biti nastavljeni protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poguinuo mladić, a jedna djevojka teško povrijeđena.

Zbog višednevnih protesta, predsjednik vlade Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku.

Киша-кишобран

Društvo

Ne zaboravite kišobran: Očekuju nas nove padavine

Tokom jučerašnjeg okupljanja došlo je i do manjih sukoba s policijom koja je nekoliko osoba privela.

Vozač tramvaja je, nakon šte je Kantonalni sud odbio da mu odredi pritvor, pušten na slobodu.

