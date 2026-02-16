Nastavljaju se protesti u Sarajevu

16.02.2026
U Sarajevu će i danas biti nastavljeni protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poguinuo mladić, a jedna djevojka teško povrijeđena.
Zbog višednevnih protesta, predsjednik vlade Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku.
Tokom jučerašnjeg okupljanja došlo je i do manjih sukoba s policijom koja je nekoliko osoba privela.
Vozač tramvaja je, nakon šte je Kantonalni sud odbio da mu odredi pritvor, pušten na slobodu.
