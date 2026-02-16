Logo
Large banner

Orban: Zelenski se direktno umiješao u izbore u Mađarskoj

16.02.2026

09:37

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "direktno se umiješao" u mađarsku predizbornu kampanju napadajući mađarsku vladu, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban.

On je objavio na Fejsbuku da su tokom prošle sedmice politički napadi iz Ukrajine prešli na novi nivo.

"Kada me Zelenski lično napada zato što ne podržavamo ubrzano pristupanje Ukrajine EU, on zapravo dovodi u pitanje suverenu odluku mađarskog naroda", naveo je Orban.

Orban je napomenuo da su Mađari u anketi 2025. godine jasno stavili do znanja da ne žele da Ukrajina postane članica EU.

Telefon-011025

Nauka i tehnologija

Velika Britanija planira da zabrani društvene mreže mlađima od 16 godina

"Kao premijer Mađarske, moja je dužnost da sprovedem odluku mađarskog naroda. I to ću činiti, iznova i iznova. Sviđalo se to predsjedniku Zelenskom ili ne", zaključio je Orban.

Podijeli:

Tag :

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Glavni američki tužilac: Objavljeni svi Epstajnovi dosijei, sadrže više od 300 poznatih imena

4 h

0
Захарова: Запад је заиста Украјину претворио у европску државу

Svijet

Zaharova: Zapad je zaista Ukrajinu pretvorio u evropsku državu

5 h

0
Руска ПВО оборила 12 дронова који су летјели ка Москви

Svijet

Ruska PVO oborila 12 dronova koji su letjeli ka Moskvi

5 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tijelo beskućnika pronađeno na ulici: Danima bio mrtav

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

28

Prevrnula se cisterna sa plinom, saobraćaj obustavljen u dijelu BiH

13

27

Sinu Ramzana Kadirova nesreća ostavila brojne posljedice: Moguće da će ostati slijep

13

26

Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner