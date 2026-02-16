Glavni američki tužilac: Objavljeni svi Epstajnovi dosijei, sadrže više od 300 poznatih imena

Glavni američki tužilac Pam Bondi saopštila je da su objavljeni svi dosijei bivšeg finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina i da je u tim dokumentima navedeno više od 300 imena poznatih ličnosti.

Bondi tvrdi da nijedan zapis nije zadržan "zbog sramote, povrede reputacije ili političke osjetljivosti", prenio je Foks njuz.

Scena Objavljen video zapaljenog auta Bake Praseta: Pola miliona u plamenu

Ona je u pismu, datiranim na subotu, objavila da su svi Epstinovi dosijei objavljeni u skladu sa Zakonom o transparentnosti dokumenata.

Foks njuz je dobio pismo upućeno predsjedniku Pravosudnog odbora Senata Čaku Grasliju, republikancu iz Ajove, kongresmenu Diku Darbinu, demokrati iz Ilinoisa, predsjedniku Pravosudnog odbora Predstavničkog doma Džimu Džordanu, republikancu iz Ohaja, i kongresmenu Džejmiju Raskinu, demokrati iz Merilenda.

Pismo sadrži spisak od više od 300 imena poznatih ličnosti, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trampa, bivšeg predsjednika Baraka Obamu i bivšu prvu damu Mišel Obamu, britanskog princa Harija, osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa, glumca Vudija Alena, vlasnika Fejsbuka Marka Zakerberga, pjevača Kurta Kobejna i Brusa Springstina.

Nauka i tehnologija Velika Britanija planira da zabrani društvene mreže mlađima od 16 godina

Pojedina od pomenutih imena imala su opsežan direktan kontakt putem elektronsle pošte sa Epstinom ili njegovom saradnicom Gislejn Maksvel, dok su druga pomenuta u dijelu dokumenta (uključujući pisanje u štampi) koji na prvi pogled nije povezan sa pitanjima Epstina i Maksvel, navodi se u pismu.

U dokumentu je naveden širok spektar materijala, uključujući informacije o organizacijama i mrežama za koje se tvrdi da su povezane sa Epstinovom trgovinom ljudima i finansijskim operacijama u korporativnim, neprofitnim, akademskim i vladinim sferama, kao i interne imejlove, dopise i bilješke sa sastanaka Ministarstva pravde o tome da li da se podigne optužnica, odbije ili nastavi istraga.

Dokumenti, takođe, obuhvataju zapise koji se odnose na potencijalno uništavanje ili prikrivanje relevantnog materijala i dokumentacije u vezi sa Epstinovim pritvaranjem i smrću, uključujući izvještaje o incidentima, razgovore sa svjedocima i zapisnike medicinskog vještaka i o obdukciji.

Zanimljivosti Da li su rižini krekeri zaista zdrava užina: Evo šta treba da znate

Pojedinci čija su imena redigovana zbog osjetljivosti nisu uključeni, navodi se u pismu i dodaje da je proces redigovanja bio opsežan, uključujući konsultacije sa žrtvama i njihovim advokatima.