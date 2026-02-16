Logo
Large banner

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

09:08

Komentari:

0
Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

Da su veselja u Srbiji uvek specifična i puna iznenađenja, potvrdio je i snimak sa jedne nedavne proslave u Prijepolju koji je munjevitom brzinom obišao društvene mreže. Glavna zvijezda večeri nije bio niko od zvanica, već žirafa!

Iako su gosti navikli na klasične običaje, trubače i bogatu trpezu, organizatori rođendana i krštenja odlučili su da odu korak dalje. Usred sale, među razigranim gostima, pojavila se osoba u veoma upečatljivom i realističnom kostimu žirafe, čija je glava dosezala skoro do samog plafona restorana.

Kako se vidi na snimku koji je objavila stranica ppmedia.rs, nesvakidašnji gost pokazao je zavidno poznavanje lokalnog ritma. Žirafa je ravnopravno plesala sa gostima, prateći taktove narodne muzike, što je izazvalo opšte oduševljenje i smijeh prisutnih.

Dok su jedni sa nevjericom posmatrali nesvakidašnji prizor, drugi su odmah prigrlili novog "člana faune" na podijumu za igru. Komentari na društvenim mrežama se nižu, a mnogi se šale da je ovo možda početak nove tradicije u Prijepolju gdje će, umjesto standardnih animatora, tempo veselja ubuduće diktirati egzotične životinje.

Jedno je sigurno, o ovom krštenju i rođendanu u Prijepolju će se još dugo pričati, a snimak "prijepoljske žirafe" ostaje kao uspomena na provod koji je, bukvalno i preneseno, bio na visokom nivou, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

žirafa

proslava

rođendan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Republike Srpske Policija RS

Društvo

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

4 h

0
Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Republika Srpska

Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

4 h

1
Ћурковић: Европа ћути на величање усташтва — српски народ мора бити јединствен

Društvo

Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

4 h

0
Реците "не" залеђеној шофершајбни: Сирће, алкохол и лук у борби против леда

Auto-moto

Recite "ne" zaleđenoj šoferšajbni: Sirće, alkohol i luk u borbi protiv leda

4 h

0

Više iz rubrike

Продаје двије куће за 15.000 евра

Srbija

Dragan prodaje dvije kuće i plac za svega 15.000 evra

19 h

1
Бурџ Калифа у бојама српске заставе

Srbija

Burdž Kalifa u bojama srpske zastave

19 h

0
Откривен идентитет докторице која је сјекиром напала мајку, па крвава шетала по селу

Srbija

Otkriven identitet doktorice koja je sjekirom napala majku, pa krvava šetala po selu

22 h

0
Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?

Srbija

Medvjedica Dunja izašla da prošeta: Da li je to kraj zime?

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

28

Prevrnula se cisterna sa plinom, saobraćaj obustavljen u dijelu BiH

13

27

Sinu Ramzana Kadirova nesreća ostavila brojne posljedice: Moguće da će ostati slijep

13

26

Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner