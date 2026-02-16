Trener Partizana sramno vrijeđao mlade odbojkašice

Ponašanje trenera odbojkašica Partizana, Nenada Živanovića, tokom tajm-auta izazvalo je šok i osudu javnosti u Srbiji.

Njegov ispad, zabilježen kamerama, dogodio se na utakmici u kojoj vodi izuzetno mlad tim.

Živanović se svojim igračicama obratio rječnikom koji je ocijenjen kao sraman i mizoginistički, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara.

Svijet Mađarska i Slovačka traže da im Zagreb omogući transprot ruske nafte

Mnogi smatraju da takvom ponašanju nema mjesta u sportu, a pogotovo u radu sa mladima u klubu renomea kakav je Partizan.

Uvrede koje je izgovorio, a koje su se jasno čule u prenosu, naišle su na oštru osudu, uz konstataciju da se takvi incidenti ne smiju tolerisati. Opravdanja poput "žara borbe" odbačena su kao neprihvatljiva.