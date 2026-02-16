Trener Partizana sramno vrijeđao mlade odbojkašice

Izvor:
Ponašanje trenera odbojkašica Partizana, Nenada Živanovića, tokom tajm-auta izazvalo je šok i osudu javnosti u Srbiji.
Njegov ispad, zabilježen kamerama, dogodio se na utakmici u kojoj vodi izuzetno mlad tim.
Živanović se svojim igračicama obratio rječnikom koji je ocijenjen kao sraman i mizoginistički, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara.
Mnogi smatraju da takvom ponašanju nema mjesta u sportu, a pogotovo u radu sa mladima u klubu renomea kakav je Partizan.
Uvrede koje je izgovorio, a koje su se jasno čule u prenosu, naišle su na oštru osudu, uz konstataciju da se takvi incidenti ne smiju tolerisati. Opravdanja poput "žara borbe" odbačena su kao neprihvatljiva.
