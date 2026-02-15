Tuga u svijetu sporta: Preminuo Goran Sukno

Goran Sukno, proslavljeni vaterpolista, olimpijski i svjetski šampion preminuo je u Dubrovniku poslije duge i teške bolesti, u 67. godini.

Detalji iz biografije:

Rođen u Cavtatu 1959, karijeru gradio u VK Jug.

Osvojio olimpijsko zlato, svjetsku titulu i brojne medalje.

Bio kapiten, defanzivac i opasan napadač.

Nakon karijere, sportski direktor Juga i potpredsjednik Vaterpolo saveza Hrvatske.

Njegovu ljubav prema vaterpolu nastavili su sinovi.

Nekadašnji kapiten i dugogodišnji sportski radnik ostavio je dubok trag prije svega u VK Jug, klubu sa kojim je ispisao najveće stranice istorije – najprije kao igrač, a kasnije i kao sportski direktor.

Prepoznatljiv po brzini i preciznosti

Tokom igračke karijere profilisao se kao pouzdan defanzivac i opasan napadač, prepoznatljiv po brzini i preciznosti, dok je po završetku aktivnog igranja učestvovao u ponovnom usponu dubrovačkog kluba na evropsku scenu, prenosi b92.

Rođen u Cavtatu 1959. godine, prve sportske korake napravio je u lokalnoj sredini, a već kao tinejdžer stigao je u Jug, gd‌je je tokom naredne decenije učestvovao u osvajanju nacionalne titule i evropskog trofeja.

Sa reprezentacijom osvojio brojna odličja

Na međunarodnoj sceni nastupao je za reprezentaciju, sa kojom je osvojio olimpijsko zlato, svjetsku titulu i niz drugih odličja, a tim je predvodio i kao kapiten na najvećim takmičenjima.

Po povratku iz inostranstva sredinom devedesetih preuzeo je funkciju sportskog direktora Juga i bio jedan od ključnih ljudi u stabilizaciji i kontinuitetu uspjeha kluba u godinama koje su sledile.

Istovremeno je bio aktivan i u radu Vaterpolo saveza Hrvatske, gd‌je je obavljao potpredsjedničku funkciju.

Za doprinos sportu višestruko je nagrađivan u rodnom gradu, kao i državnim priznanjima, dok je ljubav prema vaterpolu prenio i na porodicu – njegovi sinovi nastavili su putem koji je on utabao.