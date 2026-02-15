Oglasio se ministar saobraćaja KS: Htio sam podnijeti ostavku čim se desila nesreća, ali...

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta (SDP) oglasio se na Fejsbuku nakon ostavke premijera KS Nihada Uka zbog tramvajske nesreće, koja automatski znači i pad kompletne Vlade KS.

Objavu Adnana Štete prenosimo u cjelosti:

"Odmah po saznanju da se desila tramvajska nesreća sa smrtnim ishodom, bez da sam znao šta je bilo, moja prva rečenica prema premijeru i ministrima je bila: Ja podnosim ostavku. Bez razmišljanja. Vlada je znala. Znali su i moji bliski ljudi.

Premijer i ministri su zamolili da sačekam. U tim momentima, ostavka je bila jedina ispravna odluka s moralne, ljudske strane. S druge strane, jedino suočavanje s problemom je bilo ostati. Otići usred krize značilo bi napustiti ljude u trenutku kada im je stabilnost bila najpotrebnija. Nisam mogao izigrati odgovornost koju sam preuzeo.

Iz ovog ugla jasno vidim: ostavku je najlakše dati, najteže se suočiti sa problemom.

Niko ne zaslužuje da ostane sam kada je najteže - ni radnici, ni građani, ni saradnici. To bi bio bijeg, a ne suočavanje sa problemom. Da sam tog dana otišao izdao bih ljude koji su mi vjerovali i s kojima sam radio pet godina. Izabrao sam da izdam sebe i svoje osjećaje.

Danas, odluka je jasna, Vlada Kantona Sarajevo je pala.

Do imenovanja nove Vlade nastaviću obavljati svoj posao onako kako sam i naučio: odgovorno i u interesu svih ljudi našeg kantona.

Tragedija koja se dogodila zauvijek je ostavila trag na svima nama. Ne postoje riječi koje mogu ublažiti bol porodice stradalog mladića. Povrijeđenoj E.J. želim što brži i uspješniji oporavak. Porodicama poginulog mladića, povrijeđenih osoba, kao i porodici vozača tramvaja, upućujem riječi podrške i snage u trenucima nezamislive boli.

Pet godina nisam samo obavljao funkciju ministra saobraćaja, živio sam je. Zajedno smo krenuli u procese za koje su mnogi govorili da su nemogući, u projekte koji su čekali 40,50,60 godina.

Nabavka novih tramvaja, novih trolejbusa, obnova tramvajske pruge, izgradnja pruge prema Hrasnici, bili su više od infrastrukturnih projekata. Bili su poruka da Sarajevo može bolje.

Put nije bio lak. Radili smo u sistemu opterećenom dugovima, zastarjelom opremom i godinama nagomilanih problema.

Radili smo uz konstantna podmetanja, prijave, prijetnje, opstrukcije, laži, spinove i podmetanja političkih stranaka, koje trebaju samo da se stide kakav su nam javni prevoz ostavile.

Svjestan sam tereta koji javna odgovornost nosi, ali i ponosan sam na sve što smo zajedno izgradili.

Ponosan sam na projekte, na timove ljudi koji su radili predano i često u izuzetno teškim okolnostima. Na svaki pomak koji je Sarajevo učinio modernijim i uređenijim gradom.

Građanima Kantona Sarajevo dugujem posebnu zahvalnost što smo godinama radili zajedno na svim projektima. Hvala na podršci. Hvala vam na kritikama. Sve to je bilo dio jednog zajedničkog puta.

Vi ste ti koji ćete uvijek biti najbolji sud o radu.

Sarajevo zaslužuje sistem koji će rasti, napredovati i biti iznad svake politike.

O političkom licemjerstvu, populizmu, pokušajima diskreditacije pozicije i opozicije - drugom prilikom."