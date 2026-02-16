Oglasio se Baka Prase nakon što mu je zapaljen auto

Izvor:
Telegraf
16.02.2026
09:36
Komentari:0
Skupocjeni automobil u vlasništvu Bake Praseta, vrijedan čak 500.000 evra, zapaljen je noćas u Beogradu na vodi.
Auto je potpuno uništen, a Baka Prase se nakon podmetnutog požara i oglasio.
On je sletio ispred zgrade i usnimio svog "mezimca", potpuno spaljenog, a onda se našalio:
"Oglas za auto, Brabus 800, 4x4. Prvi vlasnik vozila baba do pijace. 2022. godište, malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, enterijer kastom rađen, eto, zainteresovani dm", rekao je Baka i počeo da se smije.
Kako se može vidjeti, auto je i unutra potpuno uništen, stakla popucala, a sjedišta nagorjela.
Inače, kako je ranije navodio, ova bijesna mašina vrijedi čak pola miliona evra.
Baka je auto pazario prije tri godine, ali nakon što ga je kupio, pokajao se i brzo je htio da ga vrati, piše "Telegraf".
