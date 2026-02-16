Oglasio se Baka Prase nakon što mu je zapaljen auto

Skupocjeni automobil u vlasništvu Bake Praseta, vrijedan čak 500.000 evra, zapaljen je noćas u Beogradu na vodi.

Auto je potpuno uništen, a Baka Prase se nakon podmetnutog požara i oglasio.

Scena Objavljen video zapaljenog auta Bake Praseta: Pola miliona u plamenu

On je sletio ispred zgrade i usnimio svog "mezimca", potpuno spaljenog, a onda se našalio:

"Oglas za auto, Brabus 800, 4x4. Prvi vlasnik vozila baba do pijace. 2022. godište, malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, enterijer kastom rađen, eto, zainteresovani dm", rekao je Baka i počeo da se smije.

Kako se može vidjeti, auto je i unutra potpuno uništen, stakla popucala, a sjedišta nagorjela.

Htio da ga vrati posle kupovina

Inače, kako je ranije navodio, ova bijesna mašina vrijedi čak pola miliona evra.

Baka je auto pazario prije tri godine, ali nakon što ga je kupio, pokajao se i brzo je htio da ga vrati, piše "Telegraf".