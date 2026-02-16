Logo
Oglasio se Baka Prase nakon što mu je zapaljen auto

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

09:36

Изгорио ауто Баке Прасета
Skupocjeni automobil u vlasništvu Bake Praseta, vrijedan čak 500.000 evra, zapaljen je noćas u Beogradu na vodi.

Auto je potpuno uništen, a Baka Prase se nakon podmetnutog požara i oglasio.

Изгорио ауто Баке Прасета

Scena

Objavljen video zapaljenog auta Bake Praseta: Pola miliona u plamenu

On je sletio ispred zgrade i usnimio svog "mezimca", potpuno spaljenog, a onda se našalio:

"Oglas za auto, Brabus 800, 4x4. Prvi vlasnik vozila baba do pijace. 2022. godište, malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, enterijer kastom rađen, eto, zainteresovani dm", rekao je Baka i počeo da se smije.

Kako se može vidjeti, auto je i unutra potpuno uništen, stakla popucala, a sjedišta nagorjela.

Htio da ga vrati posle kupovina

Inače, kako je ranije navodio, ova bijesna mašina vrijedi čak pola miliona evra.

илу-прехлада-10122025

Zdravlje

Ove namirnice su najbolji saveznici imuniteta: Štite od gripe i prehlade

Baka je auto pazario prije tri godine, ali nakon što ga je kupio, pokajao se i brzo je htio da ga vrati, piše "Telegraf".

Baka Prase

