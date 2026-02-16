Izboden još jedan taksista, hitno odvezen u bolnicu

Izvor:
U Kraljevu je sinoć došlo do ubadanja taksiste, a prema nezvaničnim informacijama napadač ga je napao najvjerovatnije nožem.
Kako je potvrđeno iz izvora bliskih slučaju, povrijeđeni vozač je član Bond taksija i zadobio je povredu ruke.
"Na lice mjesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povrijeđeni taksista bio je svjestan, a nakon ukazane prve pomoći prevezen je u zdravstvenu ustanovu gdje je upućen na ušivanje rane i nije životno ugrožen", naveo je izvor.
Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti napada, kao i na identifikaciji i pronalasku napadača.
Podsjetimo, ovo je drugi napad na taksiste na sličan način tokom februara.
Prije nekoliko dana u novosadskom naselju Grbavica, povrijeđen je taksista (57) iz Beograda, kojem je zadato više uboda, nakon čega je opljačkan, prenosi Informer.
Osumnjičeni za taj napad je uhapšen.
