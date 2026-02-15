Poznato kada se izriče presuda Simbadu iz BiH - osumnjičenom za terorizam

Pred Sudom BiH sutra bi trebalo da bude izrečena presuda Simbadu Bajrektareviću iz Velike Kladuše optuženom za terorizam.

Optužnica ga tereti da je 7. aprila 2024. godine na društvenoj mreži "Fejsbuk" postavio poruku kojom prijeti terorističkim napadom široj populaciji stanovništva nazivajući ih, između ostalog, "nevjernicima" i "mnogobošcima".

Ovu prijetnju je objavio uz svoju fotografiju u maskirnim pantalonama sa automatskim oružjem, nožem i crnom zastavom sa arapskim slovima.

Bajrektareviću je 2. februara određen pritvor zbog zastrašivanja tužioca Tužilaštva BiH i službenika Agencije za istrage i zaštitu BiH.

On se sumnjiči da je od 1. do 15. januara putem "Fejsbuka" objavljivao fotografije sa prijetećim tekstom kako bi tužioca i policijskog službenika spriječio ili omeo u vršenju službenih dužnosti u predmetu koji se vodi protiv njega za terorizam.