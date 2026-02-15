Logo
Poznato stanje djevojčice koja je povrijeđena u teškoj nesreći

Telegraf

15.02.2026

14:51

Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи
Foto: Pexels

Djevojčica stara 13 godina teško je povrijeđena kada je kao pješak oborena sinoć oko 20.52 sati u Beogradu.

Povrijeđena djevojčica odmah je prebačena u Urgentni centar. Kako saznaje Blic, ona je odmah operisana. Ljekari su tokom noći pratili njeno stanje koje je stabilno.

Најновија вијест

Srbija

Otkriven identitet doktorice koja je sjekirom napala majku, pa krvava šetala po selu

Djevojčica koja je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u blizini TC Galerija nalazi se na intenzivnoj njezi.

Prema nezvaničnim informacijama, na djevojčicu koja je prelazila ulicu, naletjelo je putničko vozilo marke BMW. Vozilom je upravljao tinejdžer S. K. (19).

Новчаник

Region

Prevarena na kućnom pragu u Hrvatskoj: Ostala bez više hiljada evra

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a saobraćaj u ovom dijelu Beograda na vodi bio je privremeno regulisan pod pojačanim nadzorom.

