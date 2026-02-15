Poznato stanje djevojčice koja je povrijeđena u teškoj nesreći

Izvor:
Telegraf
15.02.2026
14:51
Komentari:0
Djevojčica stara 13 godina teško je povrijeđena kada je kao pješak oborena sinoć oko 20.52 sati u Beogradu.
Povrijeđena djevojčica odmah je prebačena u Urgentni centar. Kako saznaje Blic, ona je odmah operisana. Ljekari su tokom noći pratili njeno stanje koje je stabilno.
Srbija
Otkriven identitet doktorice koja je sjekirom napala majku, pa krvava šetala po selu
Djevojčica koja je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u blizini TC Galerija nalazi se na intenzivnoj njezi.
Prema nezvaničnim informacijama, na djevojčicu koja je prelazila ulicu, naletjelo je putničko vozilo marke BMW. Vozilom je upravljao tinejdžer S. K. (19).
Region
Prevarena na kućnom pragu u Hrvatskoj: Ostala bez više hiljada evra
Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a saobraćaj u ovom dijelu Beograda na vodi bio je privremeno regulisan pod pojačanim nadzorom.
Najnovije
Najčitanije
17
04
17
00
16
42
16
41
16
25
Trenutno na programu