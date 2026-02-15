Pet privedenih tokom protesta u Sarajevu - četvorica maloljetnici

Izvor:
Policija u Sarajevu privela je danas pet osoba, od kojih su četiri maloljetnika, tokom protesta u ovom gradu nakon nesreće sa tramvajem u kojoj je poginuo mladić.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo saopšteno je da su kod privedenih pronađena pirotehnička sredstva, predmeti podesni za nanošenje povreda i odjevni predmeti za sakrivanje lica.
"Oni se trenutno nalaze u službenim prostorijama policije, a prema njima će biti preduzete zakonom predviđene mjere", dodaje se u saopštenju.
Više stotina građana blokiralo je danas saobraćajnicu u Sarajevu u blizini mjesta na kojem je tramvaj usmrtio dvadesettrogodišnjeg mladića, a organizovana je i protestna šetnja prema Kantonalnom sudu u Sarajevu.
U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.
