Pet privedenih tokom protesta u Sarajevu - četvorica maloljetnici

SRNA

SRNA

15.02.2026

15:33

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Policija u Sarajevu privela je danas pet osoba, od kojih su četiri maloljetnika, tokom protesta u ovom gradu nakon nesreće sa tramvajem u kojoj je poginuo mladić.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo saopšteno je da su kod privedenih pronađena pirotehnička sredstva, predmeti podesni za nanošenje povreda i odjevni predmeti za sakrivanje lica.

"Oni se trenutno nalaze u službenim prostorijama policije, a prema njima će biti preduzete zakonom predviđene mjere", dodaje se u saopštenju.

Аутом прешао преко тротоара

Banja Luka

Samo u Banjaluci: Autom preko trotoara, u prikolici telad

Više stotina građana blokiralo je danas saobraćajnicu u Sarajevu u blizini mjesta na kojem je tramvaj usmrtio dvadesettrogodišnjeg mladića, a organizovana je i protestna šetnja prema Kantonalnom sudu u Sarajevu.

U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

Sarajevo

Protesti

