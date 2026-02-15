Dvije nesreće između Banjaluke i Kotor Varoša

Na putu Banjaluka – Kotor Varoš desile su se u nedjelju dvije saobraćajne nezgode.

Na ulazu u Čelinac iz pravca Kotor Varoši se desila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri vozila.

Kako javljaju čitaoci "Nezavisnih", sudarili su se automobili audi, škoda i golf, a pretpostavlja se da je uzrok loša vidljivost i klizav kolovoz.

Policija je izašla na lice mjesta radi obavljanja uviđaja, a saobraćaj se odvija usporeno.

Prema onom što se može zaključiti, moglo bi se raditi o saobraćajnoj nezgodi samo s manjim oštećenjima na vozilima.

U drugoj saobraćajci se vjerovatno radi o izlijetanju s ceste, obzirom da su naši čitaoci snimili samo jedno vozilo, koje odvozi šlep služba. Ova nezgoda se desila na ulazu u Banjaluku, iz smjera Čelinca, piše portal "Nezavisne".