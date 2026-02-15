Logo
Large banner

Dvije nesreće između Banjaluke i Kotor Varoša

Izvor:

ATV

15.02.2026

15:02

Komentari:

0
Несрећа код Челинца
Foto: Screenshot / Facebook

Na putu Banjaluka – Kotor Varoš desile su se u nedjelju dvije saobraćajne nezgode.

Na ulazu u Čelinac iz pravca Kotor Varoši se desila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri vozila.

Kako javljaju čitaoci "Nezavisnih", sudarili su se automobili audi, škoda i golf, a pretpostavlja se da je uzrok loša vidljivost i klizav kolovoz.

Sjekira

Srbija

Otkriven identitet doktorice koja je sjekirom napala majku, pa krvava šetala po selu

Policija je izašla na lice mjesta radi obavljanja uviđaja, a saobraćaj se odvija usporeno.

Prema onom što se može zaključiti, moglo bi se raditi o saobraćajnoj nezgodi samo s manjim oštećenjima na vozilima.

U drugoj saobraćajci se vjerovatno radi o izlijetanju s ceste, obzirom da su naši čitaoci snimili samo jedno vozilo, koje odvozi šlep služba. Ova nezgoda se desila na ulazu u Banjaluku, iz smjera Čelinca, piše portal "Nezavisne".

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

Čelinac

Kotor Varoš

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи

Hronika

Poznato stanje djevojčice koja je povrijeđena u teškoj nesreći

2 h

0
Ердоан Моранкић

Hronika

Sahranjen mladić koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

2 h

0
Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса

Hronika

Mladić (21) automobilom sletio u rijeku, nije mu bilo spasa

2 h

0
Подметање пожара у ћевабџиници

Hronika

Pokušao podmetnuti požar u poznatoj ćevabdžinici

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner