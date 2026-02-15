Vozači, oprez: Prevrnuo se kamion

Izvor:
ATV
15.02.2026
15:24
Loši vremenski problemi zadaju glavobolje vozačima na brojnim putevima, pa se danas dogodilo nekoliko nezgoda.
Jedna od njih desila se na putu Prijedor - Kozarska Dubica.
Na ovom putu došlo je do prevrtanja kamiona zbog čega je saobraćaj otežan.
Za sada nema informacija da li je neko u nezgodi povrijeđen, a na vozilu je nastala šteta.
Vozači se pozivaju na oprez i da vožnju prilagode uslovima na putu.
