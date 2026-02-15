Logo
Vozači, oprez: Prevrnuo se kamion

Izvor:

ATV

15.02.2026

15:24

Komentari:

0
Преврнуо се камион на путу Приједор - Козарска Дубица
Foto: Viber

Loši vremenski problemi zadaju glavobolje vozačima na brojnim putevima, pa se danas dogodilo nekoliko nezgoda.

Jedna od njih desila se na putu Prijedor - Kozarska Dubica.

Na ovom putu došlo je do prevrtanja kamiona zbog čega je saobraćaj otežan.

Несрећа код Челинца

Hronika

Dvije nesreće između Banjaluke i Kotor Varoša

Za sada nema informacija da li je neko u nezgodi povrijeđen, a na vozilu je nastala šteta.

Vozači se pozivaju na oprez i da vožnju prilagode uslovima na putu.

Saobraćajna nesreća

Kamion

Prijedor

Kozarska Dubica

