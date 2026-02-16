Hrvati šalju Srpkinju na Evroviziju

Na ovogodišnjem takmičenju za izbor predstavnika Hrvatske na Pjesmi Evrovizije pobjedu je odnijela ženska grupa Lelek sa numerom "Andromeda".

Petočlani sastav je zahvaljujući ubjedljivoj podršci i stručnog žirija i publike obezbijedio kartu za Beč, gdje će se održati predstojeće evropsko muzičko takmičenje.

Posebnu pažnju regionalne javnosti privukao je autorski tim koji stoji iza pobjedničke pjesme.

Muziku za "Andromedu" komponovala je srpska kantautorka Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, u saradnji sa suprugom, piše "Alo".

Zorja je dva puta pokušavala da se izbori za pobjedu na PZE, a na ovoj pjesmi je učestvovala i kao prateći vokal.