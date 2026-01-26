Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

Извор:
Високи амерички званичник потврдио је Фокс њуз да ударна група Ратне морнарице на челу са носачем авиона "Ју-ес-ес Абрахам Линколн" још није стигла у зону одговорности Централне команде (ЦЕНТЦОМ) САД у Индијском океану, али да је близу.
"Близу је, али технички још није у (зони одговорности) ЦЕНТЦОМ", казао је извор америчке телевизије.
ЦЕНТЦОМ је одговоран за акције америчке војске на Блиском истоку, у централној и дјелимично јужној Азији, а изјава званичника би требало да значи да носач авиона и подморница и бојни бродови наоружани навођеним ракетама који прате "Ју-ес-ес Абрахам Линколн" још није у позицији да нападне Иран.
Њујорк пост наводи да ће, када ударна група са носачем авиона уђе у зону операција ЦЕНТЦОМ, што би требало да се деси ускоро, проћи још неколико дана прије него што буде потпуно спремна за напад.
Камерон Чел, извршни директор и суоснивач компаније "Драганфлај", рекао је за Фокс њуз да америчка амада, за коју је амерички предсједник Доналд Трамп крајем прошле седмице казао да се креће ка Блиском истоку након што је средином мјесеца кренуо из Јужног кинеског мора, могла да се суочи с озбиљном пријетњом од иранских дронова који би је напали у ројевима.
Овај водећи стручњак за војне дронове упозорио је да све веће ослањање Ирана на јефтине беспилотне системе представља вјеродостојну опасност за скупоцјена пловила америчке Ратне морнарице, укључујући ударну групу на челу са носачем авиона "Ју-ес-ес Абрахам Линколн".
"Ирански дронови сви заједно вриједе добрих неколико десетина милиона долара. Упаривањем јефтиних бојевих глава са јефтиним платформама које их носе, у суштини даљински пилотираним летјелицама, Иран је развио ефикасну асиметричну пријетњу високософистицираним војним системима", казао је Чел.
Он је рекао да Иран може да лансира велики број релативно простих дронова директно на бродове америчке Ратне морнарице, стварајући таквим нападима ефекат "загушења" којим би могли да надвладају традиционалну противваздушну одбрану (ПВО).
- Ако се стотине лансирају у кратком временском периоду, неки ће готово сигурно проћи. Модерни одбрамбени системи нису у основи осмишљени да се супротставе тој врсти напада загушења. Када су у питању амерички бродови који оперишу у близини Ирана, бојни бродови су главне мете (Ирана) - оценио је Чел.
Џерузалем пост је објавио, позивајући се на опозициони Иран интернешенел, да се ајатолах Али Хамнеи наводно сакрио у бункер из страха да ће бити мета америчких ваздушних напада док се "Ју-ес-ес Абрахам Линколн" приближава Персијском заливу.
Наводи се да се 80-годишњи врховни вођа преселио се у утврђено склониште у Техерану повезано са низом сложених подземних тунела након што су високи војни званичници упозорили на све већу вероватноћу непосредног америчког напада након гушења протеста у Ирану.
Врховни вођа Ирана је наводно оставио свог најмлађег сина Масуда Хамнеија (53) и задужио га да управља Исламском Републиком.
