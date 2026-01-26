Logo
Кремљ: За Москву битан дио "формуле из Енкориџа" о територијама

Извор:

Sputnjik

26.01.2026

09:18

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Дио тзв. формуле из Енкориџа који се тиче територијалних питања је принципијелан за Русију, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Ни за кога није тајна, то је наш став, став нашег предсједника, да је територијално питање, које је дио формуле из Енкориџа, од принципијелног значаја за руску страну - нагласио је Песков.

Према његовим ријечима, "формула из Енкориџа" је разматрана и постигнут је одговарајући договор са Сједињеним Америчким Државама и предсједником Доналдом Трампом.

Он је додао и да се неће расправљати о појединачним тачкама преговарачког процеса о Украјини.

- Хајде да за сада не разговарамо о конкретним одредбама. Наш став је добро познат. Разматрана је формула из Енкориџа и постигнут је одговарајући договор са америчким преговарачима и са предсједником Трампом. Тренутно се воде преговори на експертском нивоу. Посао води радна група. Директни преговори су још увијек у почетној фази. Било би погрешно сада разговарати о конкретним одредбама питања која су на дневном реду, посебно у јавном форуму - објаснио је Песков, коментаришући одбијање Владимира Зеленског да повуче трупе из Донбаса.

Песков је напоменуо да би било погрешно очекивати високе резултате од првих трилатералних контаката.

- Било би погрешно очекивати било какве значајне резултате од првих контаката. Ово је веома сложена ствар, са сложеним питањима на дневном реду. Али сама чињеница да су ови контакти почели на конструктиван начин, може се позитивно оценити. Али предстоји значајан посао - примјетио је портпарол Кремља.

Он је додао да предсједник Русије Владимир Путин стално добија извештаје од руских преговарача, као и да руски преговарачи настављају да бране интересе Русије.

