Гори чувена фабрика у Грчкој, има мртвих!

Извор:

Телеграф

26.01.2026

08:40

Три особе страдале су у великом пожару који је избио у раним јутарњим сатима у познатој фабрици кекса Виоланта у Трикали у Грчкој.
Фото: Printscreen/Youtube

Три особе страдале су у великом пожару који је избио у раним јутарњим сатима у познатој фабрици кекса Виоланта у Трикали у Грчкој.

Према наводима Ватрогасне службе, пожар је избио јутрос нешто прије 4 сата и захватио је једно крило фабрике.

Према информацијама, у том крилу налазило се 11 особа. Шест је са повредама превезено у болницу, док се пет водило као нестало. Убрзо је, нажалост, стигла информација, да су пронађена три беживотна тијела.

Банковна картица

Економија

Спрема се велика промјена у ЕУ: У Њемачкој ступа на снагу ново правило о готовини

У болницу је превезен и један ватрогасац. Пожар је, према писању портала трикалаола.гр, избио након снажне експлозије, док се дио постројења урушио.

Експлозија је била толико јака да се чула у граду, али и на веома великој удаљености у околним селима, гдје су звецкала стакла на прозорима. Према ријечима запосленог на мјесту где је избио пожар, није било резервоара за течни нафтни гас.

Због пожара, полиција је затворила улицу која води ка фабрици, док је саобраћај преусмјерен преко села, како би се олакшао рад спасилачких екипа и обезбиједила безбједност грађана и запослених.

На терену интервенише 40 ватрогасаца са 15 возила.

(Телеграф)

