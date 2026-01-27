Banjaluka: Mljekari zakazali protest

Izvor:
ATV
27.01.2026
07:38
Komentari:2
Udruženje mljekara Republike Srpske u pet do dvanaest, izaći će na mirne proteste u Banjaluci, u banjalučkom Parku "Mladen Stojanović".
Biće održana i vanredna skupština Udruženja poljoprivrednih proizvođača.
Mljekari su odluku donijeli nakon sastanka s resornom ministarkom Anđelkom Kuzmić, na kojem, kako navode, nije bilo konkretnih prijedloga u vezi s njihovim zahtjevima. Zbog viška mlijeka, traže veće podsticaje.
Kuzmićeva je najavila formiranje radne grupe koja će dati prijedloge, i izradu uredbe o sortiranju domaćih proizvoda, te obilježavanju lažnih proizvoda, poput sireva.
Republika Srpska
17 h7
Republika Srpska
18 h0
Republika Srpska
21 h4
Društvo
1 d13
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
12 h0
Društvo
13 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu