Banjaluka: Mljekari zakazali protest

Udruženje mljekara Republike Srpske u pet do dvanaest, izaći će na mirne proteste u Banjaluci, u banjalučkom Parku "Mladen Stojanović".

Biće održana i vanredna skupština Udruženja poljoprivrednih proizvođača.

Mljekari su odluku donijeli nakon sastanka s resornom ministarkom Anđelkom Kuzmić, na kojem, kako navode, nije bilo konkretnih prijedloga u vezi s njihovim zahtjevima. Zbog viška mlijeka, traže veće podsticaje.

Kuzmićeva je najavila formiranje radne grupe koja će dati prijedloge, i izradu uredbe o sortiranju domaćih proizvoda, te obilježavanju lažnih proizvoda, poput sireva.