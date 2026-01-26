U BiH stiže novi ciklon: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja sedmice

BH Meteo najavljuje dolazak novog ciklona uz kišu i pojačan jugo u srijedu. Krajem sedmice blaži pad temperature i više suvog vremena u BiH.

Stranica BH Meteo objavila je detaljnu prognozu vremena za naredne dane u Bosni i Hercegovini, uz najavu dolaska novog ciklona, pojačanog juga i lokalno obilnijih padavina.

Tokom noći u većem dijelu zemlje očekuju se magla i niska oblačnost. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne biće više vedrine, dok su rijetko moguće slabe padavine u vidu kiše ili pokoje pahulje snijega na planinama.

U jutarnjim i prijepodnevnim satima utorka magla i niski oblaci će se postepeno razilaziti u većini krajeva, pa se poslijepodne očekuje pretežno sunčano vrijeme. Izuzetak su pojedine nizine na sjeveru uz rijeku Savu te kotline centralne i istočne Bosne, gdje bi se magla i hladnije vrijeme mogli zadržati veći dio dana.

Jutarnja temperatura u utorak kretaće se od -3 do 1 stepen, na jugu do 3, dok će dnevna biti od 1 do 4 stepena u mjestima sa dužim zadržavanjem magle, a drugdje od 5 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U noći na srijedu očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, a tokom srijede pretežno oblačno vrijeme uz lokalne padavine. Glavnina padavina prognozira se za Hercegovinu i jugozapad Bosne, gdje su mogući umjerena do jaka kiša i pljuskovi. U ostatku zemlje biće manje padavina, uglavnom slabe kiše, dok je na sjeverozapadu Bosne lokalno moguća i umjerena kiša.

Srijeda će biti vjetrovita, uz umjeren do lokalno na udare jak jugo, dok se na planinama očekuju i olujni udari juga. U noći na četvrtak predviđa se slabljenje vjetra.

Jutarnja temperatura u srijedu iznosiće od 0 do 5 stepeni, lokalno do 7, a dnevna od 7 do 12, dok se na sjeveroistoku Bosne lokalno očekuje i do 15 stepeni.

Od četvrtka slijedi nastavak pretežno oblačnog vremena uz povremene i lokalno slabije padavine, ali uz više suhog vremena. Za vikend se očekuje blaži i kratkotrajan pad temperature.

Iz BH Metea poručuju da će naredni dani donijeti promjenjivo i nestabilnije vrijeme, uz izraženije padavine sredinom sedmice.