Хапшење у БиХ, пронађено пола килограма дроге

26.01.2026
20:47
Коментари:0
Тузланска полиција је ухапсила мушкарца чији су иницијали С.К. из овог града код кога је пронађено 456,37 грама дроге, саопштено је данас из Управе полиције МУП-а Тузланског канотна.
Вјештачењем је утврђено да се ради о опојној дроги амфетамин спид.
Осумњичени С.К. је након криминалистичке обраде предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона због сумње да је починио кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
