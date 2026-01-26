Logo
Хапшење у БиХ, пронађено пола килограма дроге

26.01.2026

20:47

Хапшење у БиХ, пронађено пола килограма дроге
Фото: Pexels

Тузланска полиција је ухапсила мушкарца чији су иницијали С.К. из овог града код кога је пронађено 456,37 грама дроге, саопштено је данас из Управе полиције МУП-а Тузланског канотна.

Вјештачењем је утврђено да се ради о опојној дроги амфетамин спид.

Осумњичени С.К. је након криминалистичке обраде предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона због сумње да је починио кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Тузла

Дрога

