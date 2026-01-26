Saobraćajka na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, ima povrijeđenih

Večeras je na brzoj cesti Banjaluka - Laktaši došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede.

Zbog nesreće saobraćaj je obustavljen u smjeru ka Laktašima, a vozila se preusmjeravaju na Zalužansko isključenje.

Prema najnovijim informacijama, jedna saobraćajna traka je puštena u saobraćaj, a uviđaj je pri kraju, nakon čega se očekuje potpuna normalizacija saobraćaja.