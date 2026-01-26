Poznat identitet ubice Živka: Likvidirao ga u šumi, a evo gdje se i krio

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Aleksandar D. (35) koji je osumnjičen da je direktni izvršilac ubistva bivšeg fudbalera Živka Bakića, saznaje "Blic".

Osumnjičeni Aleksandar D. je uhapšen u štek stanu.

Podsjetimo, tijelo Živka Bakića policija je pronašla u 16.januara sklupčano okrenuto na bok.

Na glavi ubijenog muškarca primjećene su dvije prostrijelne rane.

Živko Bakić je u trenutku ubistva bio u teget dukserici i pantalonama. Nosio je crne patike i zeleni prsluk.

Živko Bakić je u trenutku ubistva bio u redovnoj šetnji, pošto je bio u kućnom pritvoru s nanogicom, piše Blic.