Poznat identitet ubice Živka: Likvidirao ga u šumi, a evo gdje se i krio

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Aleksandar D. (35) koji je osumnjičen da je direktni izvršilac ubistva bivšeg fudbalera Živka Bakića, saznaje "Blic".
Osumnjičeni Aleksandar D. je uhapšen u štek stanu.
Podsjetimo, tijelo Živka Bakića policija je pronašla u 16.januara sklupčano okrenuto na bok.
Na glavi ubijenog muškarca primjećene su dvije prostrijelne rane.
Živko Bakić je u trenutku ubistva bio u teget dukserici i pantalonama. Nosio je crne patike i zeleni prsluk.
Živko Bakić je u trenutku ubistva bio u redovnoj šetnji, pošto je bio u kućnom pritvoru s nanogicom, piše Blic.
