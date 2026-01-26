Logo
Dodik sa američkim ambasadorom u Izraelu

26.01.2026

16:15

Милорад Додик и Мајк Хакаби у Израелу
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik susreo se danas u Jerusalimu sa američkim ambasadorom u Izraelu Majkom Hakabijem.

Podsjećamo, delegacija Republike Srpske koju predvode v.d. predsjednika Ana Trišić Babić i Dodik prisustvuje u Jerusalimu prestižnom godišnjem predavanju "Ze’ev Jabotinsky Lecture", koje se održava u službenoj Rezidenciji predsjednika Izraela Isaka Hercoga.

Милорад Додик и Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

Prethodno su se sastali sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom.

Милорад Додик и Исак Херцог

Republika Srpska

Sastanak Trišić Babić i Dodika sa predsjednikom Izraela

