Dodik sa američkim ambasadorom u Izraelu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik susreo se danas u Jerusalimu sa američkim ambasadorom u Izraelu Majkom Hakabijem.
Podsjećamo, delegacija Republike Srpske koju predvode v.d. predsjednika Ana Trišić Babić i Dodik prisustvuje u Jerusalimu prestižnom godišnjem predavanju "Ze’ev Jabotinsky Lecture", koje se održava u službenoj Rezidenciji predsjednika Izraela Isaka Hercoga.
Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga
Prethodno su se sastali sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom.
Sastanak Trišić Babić i Dodika sa predsjednikom Izraela
