Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

СРНА

26.01.2026

16:24

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да вечерас шаље шефа америчке граничне службе Тома Хомана у Минесоту након недавне фаталне пуцњаве и протеста у тој држави.

"Вечерас шаљем Тома Хомана у Минесоту. Није био укључен у ту област, али он познаје и воли многе људе тамо. Том је строг, али праведан и одговараће директно мени", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је додао да је у току посебна истрага о превари вриједној 20 милијарди долара у Минесоти и сугерисао да је тај случај барем дјелимично одговоран за протесте.

У суботу је федерални агент убио једног становника Минеаполиса. Министарство за унутрашњу безбједност саопштило је да је полицајац граничне патроле пуцао на човјека јер се уплашио за живот.

Полицијски службеници су вршили рацију у потрази за нелегалним и мигранатима када им је пришао човјек са пиштољем. Пошто није успио да га разоружа, полицајац је био приморан да пуца, саопштило је Министарство.

У Минеаполису се настављају масовне демонстрације против службеника Имиграционе и царинске службе ИЦЕ. Тешка опрема је распоређена на улицама, а демонстранти су подигли барикаде.

