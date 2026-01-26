Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

U Jevrejskom kulturnom centru "Arie Livne" u Banjaluci večeras je počela Memorijalna akademija povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Memorijalnoj akademiji prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, Njegovo preosveštenstvo episkop parkačko-slavonski Jovan, predstavnici Jevrejske opštine Banjaluka, Gradske uprave, te predstavnici akademske zajednice.

Organizatori su Jevrejska opština Banjaluka, Jevrejskog kulturni centar "Arie Livne" i Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva.

Generalna skupština UN je na zasjedanju 1. novembra 2005. godine usvojila Rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Za datum obilježavanja, odnosno sjećanje na milione žrtava stradalih u Holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, izabran je 27. januar, dan kada su jedinice Sovjetske armije 1945. godine oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Aušvic.