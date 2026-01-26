Prevoznici iz BiH i regiona blokirali teretne granične prelaze sa EU

Prevoznici iz cijelog regiona danas će blokirati granične prelaze, a u BiH očekuje se da se okupi njih oko 5.000.

Samo na Graničnom prelazu Gradiška očekuje se njih oko 900.

Okupljanje je planirano da počne u 12 sati.

Ključni zahtjevi prevoznika su: Izuzeće profesionalnih vozača iz pravila "90 dana u 180 dana", priznavanje statusa radnika, a ne turista ili migranata prilikom prelaska granice, hitna reakcija Evropske komisije na apele iz zemalja Balkana.

"Negdje 17 miliona stanovnika, suočiće se sa poremećajem načina snabdijevanja. Da li će i na koji način Evropska komisija ostati nijema pi svojim pitanjima, vidjećemo", kaže za ATV Velibor Peulić glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH.

Peulić pojašnjava da Evropska komisija još uvijek nema odgovorno pitanje za problem ljudi sa Balkana. Analiza govori da je u proteklih godinu dana bilo preko 100 deportacija, a isto toliko i zatvorskih dana za vozače koji su obavljali svoj posao.

"Ako vi ulazite pomoću EES sistema, označite samo da je to profesionalni vozač i mi smo taj problem riješili", naglašava Peulić i dodaje da će svi robni tokovi od Makedonije pa sve do rijeke Une biti blokirani.