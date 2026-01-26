Banjaluka obavijena gustom maglom i nezdravim vazduhom

Izvor:
SRNA
26.01.2026
07:54
Banjaluka je jutros osvanula obavijena gustom maglom, a ovaj grad je već neko vrijeme na listi sa najzagađenijom vazduhom u regionu.
Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci jutros je u 6.00 časova iznosio 176, dok je prethodni dan bio čak 312, objavljeno je na stranici “Zrak.eko-akcija”.
Ljekari upozoravaju da građani izbjegavaju zadržavanje na otvorenom, što se posebno odnosi na djecu i osobe sa zdravstvenim problemima.
Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.
