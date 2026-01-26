Logo
Large banner

Banjaluka obavijena gustom maglom i nezdravim vazduhom

Izvor:

SRNA

26.01.2026

07:54

Komentari:

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.
Foto: ATV

Banjaluka je jutros osvanula obavijena gustom maglom, a ovaj grad je već neko vrijeme na listi sa najzagađenijom vazduhom u regionu.

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci jutros je u 6.00 časova iznosio 176, dok je prethodni dan bio čak 312, objavljeno je na stranici “Zrak.eko-akcija”.

Ljekari upozoravaju da građani izbjegavaju zadržavanje na otvorenom, što se posebno odnosi na d‌jecu i osobe sa zdravstvenim problemima.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Podijeli:

Tagovi:

vazduh

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Наоружани нападачи у Мексику побили 11 људи на фудбалском терену

Svijet

Naoružani napadači u Meksiku pobili 11 ljudi na fudbalskom terenu

46 min

0
Школа

Društvo

Danas nema nastave u OŠ "Jovan Dučić" u Istočnoj Ilidži

48 min

0
Акција полиције у КС: Претреси на 15 локација

Hronika

Akcija policije u KS: Pretresi na 15 lokacija

58 min

0
Хапшење хулигана Торциде који су напали навијаче Црвене звезде

Hronika

Pogledajte kako je policija hapsila navijače nakon haosa na aerodromu: Skrivali se među kućama, u šumi i potoku

1 h

2

Više iz rubrike

Школа

Društvo

Danas nema nastave u OŠ "Jovan Dučić" u Istočnoj Ilidži

48 min

0
Невријеме у Требињу

Društvo

Kiša i jak vjetar napravili puno problema: Ulice pod vodom, oborena stabla; Ekipe na terenu

10 h

0
Шакалијада

Društvo

"Šakalijada" u Derventi okupila više od 2.000 lovaca, prisustvovao i Minić

16 h

0
Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?

Društvo

Agencija za agrarna plaćanja objavila: Koliko su pojedini mljekari dobili iz budžeta?

16 h

12

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

35

Cijena zlata premašila 5.000 dolara prvi put u istoriji

08

32

Sprema se velika promjena u EU: U Njemačkoj stupa na snagu novo pravilo o gotovini

08

31

Amerikanci u čudu zbog Novaka Đokovića, jedna stvar ih posebno plaši

08

22

Najviši kineski general pod istragom, odavao tajne Amerikancima? Oglasilo se Ministarstvo odbrane

08

14

"Apokalipsa" u SAD: Oluja odnijela najmanje 7 života, bez struje milioni ljudi, otkazivani letovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner