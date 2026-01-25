"Šakalijada" u Derventi okupila više od 2.000 lovaca, prisustvovao i Minić

U Derventi je danas odstrijeljeno više od 40 šakala i drugih predatora u lovačkoj hajci kojoj je prisustvovao i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Osma derventska "Šakalijada" okupila je više od 2.000 lovaca iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije.

Minić je pohvalio organizaore "Šakalijade".

"Važno je da je ovdje više od 2.000 ljudi, da nema nikakvih problema. Ovim pokazujemo da smo dobri domaćini i da su svi dobrodošli, da sve protiče kako dolikuje", rekao je Minić.

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić kaže da ova manifestacija ima za cilj kontrolu i smanjenje štete od divljači i da vremenom prerasta u lijepu turističku priču.

Osmjesi, iskreno druženje i snažan osjećaj zajedništva u Derventi. Lijepo je bilo vidjeti stare prijatelje, upoznati nove ljude i biti dio 8. Šakalijade sa oko 2.500 učesnika. Takvi dani daju energiju i ispune srce. pic.twitter.com/rmJCEAoBCp — Savo Minić (@minic_savo) January 25, 2026

Žunić je izrazio zadovoljstvo što je sve prošlo u najboljem redu, što je organizacija na vrhunskom nivou i što su lovci i ostali gosti zadovoljni organizacijom.

Organizator "Šakalijade" je Lovačko udruženje "Motajica", objavljeno je na "Fejsbuk" stranici grada Derventa.