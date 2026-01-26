Logo
Danas nema nastave u OŠ "Jovan Dučić" u Istočnoj Ilidži

SRNA

Nastave danas neće biti u Osnovnoj školi "Jovan Dučić" u Kasindolu u opštini Istočna Ilidža zbog vanredne situacije proglašene usljed poplava.

Iz škole je saopšteno da nastave neće biti zbog bezbjednosti djece u školi, a da će o daljim aktivnostima blagovremeno obavijestiti javnost.

Поплаве Источна Илиџа

Gradovi i opštine

Proglašena vanredna situacija zbog bujičnih voda u Istočnoj Ilidži

Na području opštine Istočna Ilidža sinoć je proglašena vanredna situacija zbog bujičnih potoka uzrokovanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom.

Iz opštine Istočna Ilidža naveli su da je posebno teška situacija u ulicama Trg Miroslava Berjana, Carice Milice, Meše Selimovića, te Mladičkoj ulici, kao i u svim padinskim ulicama gdje se pojavljuju bujični potoci.

Opština Istočna Ilidža o svemu je obavijestila Civilnu zaštitu Republike Srpske, Vatrogasnu brigadu Istočno Sarajevo i Komunalno preduzeće "Komil" i sve ekipe su na terenu.

Istočna Ilidža

Otkazana nastava

