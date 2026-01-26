Danas nema nastave u OŠ "Jovan Dučić" u Istočnoj Ilidži

Izvor:
SRNA
26.01.2026
07:48
Komentari:0
Nastave danas neće biti u Osnovnoj školi "Jovan Dučić" u Kasindolu u opštini Istočna Ilidža zbog vanredne situacije proglašene usljed poplava.
Iz škole je saopšteno da nastave neće biti zbog bezbjednosti djece u školi, a da će o daljim aktivnostima blagovremeno obavijestiti javnost.
Gradovi i opštine
Proglašena vanredna situacija zbog bujičnih voda u Istočnoj Ilidži
Na području opštine Istočna Ilidža sinoć je proglašena vanredna situacija zbog bujičnih potoka uzrokovanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom.
Iz opštine Istočna Ilidža naveli su da je posebno teška situacija u ulicama Trg Miroslava Berjana, Carice Milice, Meše Selimovića, te Mladičkoj ulici, kao i u svim padinskim ulicama gdje se pojavljuju bujični potoci.
Opština Istočna Ilidža o svemu je obavijestila Civilnu zaštitu Republike Srpske, Vatrogasnu brigadu Istočno Sarajevo i Komunalno preduzeće "Komil" i sve ekipe su na terenu.
Hronika
1 h2
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Društvo
10 h0
Društvo
16 h0
Društvo
16 h12
Društvo
17 h0
Najnovije
Najčitanije
08
35
08
32
08
31
08
22
08
14
Trenutno na programu