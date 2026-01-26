Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme čeka do kraja januara i početkom februara

Do kraja januara na području Bosne i Hercegovine prevladavaće nestabilno vrijeme sa kišom na jugu i sjeveru. U centralnim dijelovima izgledan je snijeg u višim, a u večernjim i jutarnjim satima i u nižim područjima.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, tokom dana u nižim područjima prevladavaće padavine u obliku kiše.

Veće količine padavina očekuju se na jugu i jugozapadu BiH naročito u srijedu i četvrtak.

Pri tome, temperature vazduha biće primjerenije datumu na kalendaru, ali ipak nešto više od prosjeka.

Minimalne temperature vazduha variraće uglavnom između -2 i 4 stepena u Bosni, a u Hercegovini od 1 do 6 stepeni.

"Nestabilne vremenske prilike očekuju nas i u prvoj sedmici februara. Prema aktuelnim sinoptičkim kartama u prva dva dana prognozira se snijeg u Bosni i kiša u Hercegovini. Od trećeg februara kiša u većem dijelu BiH.

Na planinama je moguć snijeg. Veće sume padavina moguće su u južnim područjima. Jutarnje temperature variraće uglavnom između -2 i 4 stepena u Bosni do 6 stepeni u Hercegovini, najviše dnevne između 4 i 8 u Bosni do 10 stepeni u Hercegovini", poručeno je iz FHMZ-a.