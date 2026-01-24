Logo
Large banner

Prognoza vremena: U ovom dijelu Srpske se očekuju padavine

24.01.2026

08:23

Komentari:

0
Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno uz sunčane periode, ponegdje se očekuje slaba kiša, a na jugu jače padavine.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno i jak, južnih smjerova, na sjeveru slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus sedam, Bjelašnica minus tri, Bijeljina minus dva, Banjaluka, Novi Grad, Rudo minus jedan, Višegrad, Doboj, Foča, Han Pijesak, Tuzla nula, Jajce jedan, Gacko, Mrkonjić Grad, Čemerno dva, Sarajevo tri, Livno šest, Trebinje i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku jutros je izmjeren 21 centimetar snijega, Kneževu 13, Sokocu 10, Čemernu devet centimetara.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сарајево смог магла

Društvo

Iz AMS Srpske upozorili vozače: Na ovo obratite posebnu pažnju

1 h

0
Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Društvo

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

10 h

0
Да ли постоји „тамни кисеоник“ на океанском дну и зашто?

Nauka i tehnologija

Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

10 h

0
Таблете лијекови

Zdravlje

Smanjuje migrene do 50 odsto: Proces odobravanja lijeka trenutno u toku

10 h

0

Više iz rubrike

Сарајево смог магла

Društvo

Iz AMS Srpske upozorili vozače: Na ovo obratite posebnu pažnju

1 h

0
Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Društvo

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

10 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Sarajevo u samom svjetskom vrhu, ali ne po dobrom

11 h

0
Električna cigareta, vejp, pušač

Društvo

Opasnije od pušenja: Pogledajte šta se dešava vašem tijelu nakon "vejpa"

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

10

Cijene na banjalučkoj Tržnici: Koliko koštaju jabuke, banane, krompir, kupus

09

00

Brojne banjalučke ulice i naselja danas bez struje

08

56

Rusija objavila snimak leta bombardera iznad Baltika, Finska upozorava

08

47

Novi veliki problem u Partizanu: Teška povreda Vanje Marinkovića

08

41

Crveni meteoalarm u BiH: Da li nam prijete poplave?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner