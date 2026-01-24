Prognoza vremena: U ovom dijelu Srpske se očekuju padavine

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno uz sunčane periode, ponegdje se očekuje slaba kiša, a na jugu jače padavine.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno i jak, južnih smjerova, na sjeveru slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus sedam, Bjelašnica minus tri, Bijeljina minus dva, Banjaluka, Novi Grad, Rudo minus jedan, Višegrad, Doboj, Foča, Han Pijesak, Tuzla nula, Jajce jedan, Gacko, Mrkonjić Grad, Čemerno dva, Sarajevo tri, Livno šest, Trebinje i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku jutros je izmjeren 21 centimetar snijega, Kneževu 13, Sokocu 10, Čemernu devet centimetara.