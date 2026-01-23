Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

Izvor:
Radio Sarajevo
23.01.2026
22:55
Komentari:0
Prema prvim informacijama, večeras, 23. januara, je zabilježen zemljotres na području Mostara.
Kako javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), prema prijavama svjedoka potres se dogodio u 21:58 sati.
Dodali su i sljedeće: "Trenutno nemamo seizmičkih podataka koji potvrđuju ovu detekciju prikupljenu putem crowdsourcinga."
Region
Pokušao taksistu oralno zadovoljiti, nije mu ni trebao prevoz
To znači da je informacija objavljena na bazi brojnih korisnika koji su se istovremeno prijavili na aplikaciju ili posjetili njihovu stranicu.
Građani su putem EMSC-ove platforme prijavili da su osjetili podrhtavanje tla, a pojedini navode da je potres bio kratak, ali primjetan.
"Mostar, tutanj kratko", piše jedan Mostarac, a većina građana šalju slične poruke "čudno, sekund streslo".
"Jako, ali kratko", "Kratko protutnjalo", "Jak zvuk kao grom", "Dobro zatrese, kratko", pišu dalje.
Ostali sportovi
2 h0
Nauka i tehnologija
2 h0
Zdravlje
2 h0
Košarka
2 h0
Najnovije
Najčitanije
23
06
23
03
22
55
22
51
22
48
Trenutno na programu