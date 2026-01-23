Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

Prema prvim informacijama, večeras, 23. januara, je zabilježen zemljotres na području Mostara.

Kako javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), prema prijavama svjedoka potres se dogodio u 21:58 sati.

Dodali su i sljedeće: "Trenutno nemamo seizmičkih podataka koji potvrđuju ovu detekciju prikupljenu putem crowdsourcinga."

To znači da je informacija objavljena na bazi brojnih korisnika koji su se istovremeno prijavili na aplikaciju ili posjetili njihovu stranicu.

Građani su putem EMSC-ove platforme prijavili da su osjetili podrhtavanje tla, a pojedini navode da je potres bio kratak, ali primjetan.

"Mostar, tutanj kratko", piše jedan Mostarac, a većina građana šalju slične poruke "čudno, sekund streslo".

"Jako, ali kratko", "Kratko protutnjalo", "Jak zvuk kao grom", "Dobro zatrese, kratko", pišu dalje.