Košarkaši Crvene zvezde pobijedili Virtus u Bolonji

Izvor:

Tanjug

23.01.2026

22:36

Komentari:

0
Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su večeras kao gosti Virtus rezultatom 102:93 u meču 24. kola Evrolige. Zvezda poslije treće uzastopne pobjede, sve tri ostvarene u gostima, sad ima skor 14-10, a Virtus je na 11-13.

Džared Batler je sa 16 poena bio najefikasniji u pobjedi Zvezde, Džordan Nvora je dao 15, po 13 su dali Nikola Kalinić i Čima Moneke, Ebuka Izundu 12, Sami Odželej 11, a 10 Kodi Miler-Mekintajer.

Muhamet Dijuf je dao 21 poen za Virtus, Derik Alston je dao 18, Karsen Edvards je dao 16, a Met Morgan 14. Povrijeđeni Alen Smailagić nije igrao za Virtus.

Poslije prve dionice Zvezda je vodila 31:26, a početkom druge je imala plus 10 - 36:26. Na poluvrijeme je Zvezda otišla sa plus pet - 57:52. Zvezda je sredinom treće dionice opet stekla dvocifrenu prednost, posle 30 minuta igre vodila je 82:68 i već tad je bilo jasno da će slaviti peti put u nizu protiv Virtusa, a treći put uzastopno u Bolonji.

Zvezda u narednom kolu sljedećeg petka dočekuje Dubai.

KK Crvena zvezda

Virtus

Komentari (0)
