Mijailović: Nikad nisam čuo da trener traži ostavku predsjednika

23.01.2026

19:13

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović se posebno osvrnuo na izjave Željka Obradovića koji je istakao u obraćanju povodom odlaska da je baš on kriv za stanje u crno-bijelom klubu, kao i da treba da podnese ostavku.

"Moje mišljenje je da nikada nisam čuo da trener traži ostavku predsjednika. On nije ni tražio moju ostavku, znamo svi šta je rekao. Ljudi skandiraju 'Uprava napolje'. Ko da ide napolje? Ljudi koji daju svoje pare, ljudi koji su dali preko šest miliona evra" poručio je Mijailović, naglašavajući da je čitava priča u velikoj mjeri pogrešno interpretirana.

Ipak, predsjednik crno-bijelih ne bježi od odgovornosti i priznaje da ona postoji na nivou vrha sistema, ali ističe da su sportske odluke bile na sportskom sektoru. Prema njegovim rečima, Partizan je tokom sezone povukao poteze koji se, gledano iz današnje perspektive, nisu pokazali kao ispravni.

"Doveli smo pojačanja koja su ekipu učinila lošijom. Zadržali smo Bongu, koji je dobio duplo veći ugovor, kao i Stelinga na želju stručnog štaba. Stigli su Milton i Džabari kao najskuplji igrači i to nije uspjelo", rekao je Mijailović

Mijailović je istakao da je ponudio ugovor Vasiliju Miciću koji je tokom ljeta bio meta brojnih klubova, između ostalog Crvene zvezde, Real Madrida i Olimpijakosa, ali se odlučio za Hapoel iz Tel Aviva.

Htio da dovedem Vasu Micića u Partizan! Ponudio sam mu 10 miliona evra za tri sezone, ali znate kako je priča završena, rekao je Ostoja Mijailović za SOS.

KK Partizan

Ostoja Mijailović

Željko Obradović

