Logo
Large banner

Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

23.01.2026

22:48

Komentari:

0
Да ли постоји „тамни кисеоник“ на океанском дну и зашто?

Kontroverzno otkriće 2024. godine podstaklo je morske naučnike da ponovo siđu u okeanske dubine. Britanski ekolog Endru Svitman, koji je vodio originalno istraživanje, koje je sugerisalo da polimetalne stene na morskom dnu mogu emitovati takozvani „tamni kiseonik“, priprema novu ekspediciju kako bi potvrdio ovaj fenomen.

Na konferenciji za novinare održanoj ove nedjelje, Svitman je predstavio dva nova dubokomorska lendera dizajnirana da zarone do dubine od 11 kilometara i istraže kako ove polimetalne stene veličine krompira mogu da proizvode kiseonik.

Za razliku od prethodnih misija, ovi lenderi će imati senzore posebno dizajnirane za mjerenje disanja morskog dna, objasnio je Svitman.

Zarobljeni vazduh ili… ?

Lenderi, napravljeni da izdrže 1.200 puta veći pritisak od površine, više liče na opremu za istraživanje svemira, naveo je njegov tim u saopštenju.

Misija će biti sprovedena sa istraživačkog broda u zoni Klarion-Kliperton, prostranom području između Havaja i Meksika koje je privuklo interesovanje rudarskih kompanija koje žele da izvlače metale koji se koriste u baterijama za električne automobile i drugoj tehnologiji sa okeanskog dna. Naučnici sugerišu da bi električni naboj u stenama mogao da razloži slanu vodu na vodonik i kiseonik u procesu poznatom kao elektroliza.

Svitman se takođe osvrnuo na skepticizam u vezi sa svojim istraživanjem iz 2024. godine, a neki kritičari tvrde da je kiseonik bio samo zarobljeni vazduh u instrumentima, a ne stvarni proizvod.

"Koristimo ove instrumente poslednjih 20 godina i svaki put kada smo ih rasporedili, nikada nismo imali mehuriće", rekao je Svitman, dodajući da je tim sproveo dodatna ispitivanja kako bi isključio tu mogućnost.

Svesti efekte mogućeg rudarenja na minimum

Finansiranje predstojećeg istraživanja dolazi od japanske "Nipon fondacije" (privatne organizacije koja promoviše humanitarni rad, industrijski pomorski razvoj i diplomatiju), dok je istraživanje iz 2024. godine djelimično finansirala kanadska rudarska kompanija "The Metals Company", koja je kasnije oštro kritikovala nalaze.

"Nije nam namjera da zaustavimo rudarenje na velikim dubinama", rekao je Svitman, dodajući da je cilj istraživanja prikupljanje što više podataka kako bi se, ako do rudarenja dođe, njegovi efekti na životnu sredinu sveli na minimum.

ватерполо србија

Ostali sportovi

Maestralna Srbija u finalu Evropskog prvenstva

Njemački biogeohemičar Matijas Hekel iz "GEOMAR Helmholtz centra" za istraživanje okeana rekao je da njegovo istraživanje nije pokazalo nikakve indikacije proizvodnje kiseonika iz izvora, ali je dodao da će se Svitman pridružiti njihovom krstarenju kasnije ove godine, gdje je u planu da se uporede njihove metode.

Svitman očekuje preliminarne rezultate u roku od 24 do 48 sati nakon podizanja lendera sa okeanskog dna, dok bi dodatne analize na kopnu mogle da traju mjesecima, prenio je "Sajens alert".

Podijeli:

Tagovi:

kiseonik

okean

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Таблете лијекови

Zdravlje

Smanjuje migrene do 50 odsto: Proces odobravanja lijeka trenutno u toku

2 h

0
Јак земљотрес у Турској

Svijet

Jak zemljotres u Turskoj

2 h

0
Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili Virtus u Bolonji

2 h

0
Сијарто: Мађари сједе за столом гдје се ствара нови свјетски поредак

Svijet

Sijarto: Mađari sjede za stolom gdje se stvara novi svjetski poredak

2 h

0

Više iz rubrike

Откривена мистерија првих џинова на копну

Nauka i tehnologija

Otkrivena misterija prvih džinova na kopnu

7 h

0
Потпуно нестала највећа група сунчевих пјега

Nauka i tehnologija

Potpuno nestala najveća grupa sunčevih pjega

7 h

0
Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

Nauka i tehnologija

Šokantni podaci: Grok stvorio tri miliona seksualizovanih slika za 11 dana

7 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

Ovo je prva zemlja koja je usvojila zakon o vještačkoj inteligenciji

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Istorijski preokret Partizana – od minus 27 do produžetka i pobjede!

23

03

Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

22

55

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

22

51

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

22

48

Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner