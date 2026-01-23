Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

Kontroverzno otkriće 2024. godine podstaklo je morske naučnike da ponovo siđu u okeanske dubine. Britanski ekolog Endru Svitman, koji je vodio originalno istraživanje, koje je sugerisalo da polimetalne stene na morskom dnu mogu emitovati takozvani „tamni kiseonik“, priprema novu ekspediciju kako bi potvrdio ovaj fenomen.

Na konferenciji za novinare održanoj ove nedjelje, Svitman je predstavio dva nova dubokomorska lendera dizajnirana da zarone do dubine od 11 kilometara i istraže kako ove polimetalne stene veličine krompira mogu da proizvode kiseonik.

Za razliku od prethodnih misija, ovi lenderi će imati senzore posebno dizajnirane za mjerenje disanja morskog dna, objasnio je Svitman.

Zarobljeni vazduh ili… ?

Lenderi, napravljeni da izdrže 1.200 puta veći pritisak od površine, više liče na opremu za istraživanje svemira, naveo je njegov tim u saopštenju.

Misija će biti sprovedena sa istraživačkog broda u zoni Klarion-Kliperton, prostranom području između Havaja i Meksika koje je privuklo interesovanje rudarskih kompanija koje žele da izvlače metale koji se koriste u baterijama za električne automobile i drugoj tehnologiji sa okeanskog dna. Naučnici sugerišu da bi električni naboj u stenama mogao da razloži slanu vodu na vodonik i kiseonik u procesu poznatom kao elektroliza.

Svitman se takođe osvrnuo na skepticizam u vezi sa svojim istraživanjem iz 2024. godine, a neki kritičari tvrde da je kiseonik bio samo zarobljeni vazduh u instrumentima, a ne stvarni proizvod.

"Koristimo ove instrumente poslednjih 20 godina i svaki put kada smo ih rasporedili, nikada nismo imali mehuriće", rekao je Svitman, dodajući da je tim sproveo dodatna ispitivanja kako bi isključio tu mogućnost.

Svesti efekte mogućeg rudarenja na minimum

Finansiranje predstojećeg istraživanja dolazi od japanske "Nipon fondacije" (privatne organizacije koja promoviše humanitarni rad, industrijski pomorski razvoj i diplomatiju), dok je istraživanje iz 2024. godine djelimično finansirala kanadska rudarska kompanija "The Metals Company", koja je kasnije oštro kritikovala nalaze.

"Nije nam namjera da zaustavimo rudarenje na velikim dubinama", rekao je Svitman, dodajući da je cilj istraživanja prikupljanje što više podataka kako bi se, ako do rudarenja dođe, njegovi efekti na životnu sredinu sveli na minimum.

Njemački biogeohemičar Matijas Hekel iz "GEOMAR Helmholtz centra" za istraživanje okeana rekao je da njegovo istraživanje nije pokazalo nikakve indikacije proizvodnje kiseonika iz izvora, ali je dodao da će se Svitman pridružiti njihovom krstarenju kasnije ove godine, gdje je u planu da se uporede njihove metode.

Svitman očekuje preliminarne rezultate u roku od 24 do 48 sati nakon podizanja lendera sa okeanskog dna, dok bi dodatne analize na kopnu mogle da traju mjesecima, prenio je "Sajens alert".