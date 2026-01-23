Otkrivena misterija prvih džinova na kopnu

Prvi džinovski organizmi na kopnu, nekad visoki i do 8 metara, prava su praistorijska misterija. Prototaksiti su imali glatke stubove nalik deblima, ali bez grana, lišća ili cvetova.

Za razliku od drveća, nisu imali pravi sistem korenja, već su najvjerovatnije bili pričvršćeni za tlo jednostavnom lukovičastom bazom.

Otkako su njihovi prvi fosili otkriveni sredinom 19. veka, naučnici raspravljaju o njihovom mjestu na stablu života, da li su to džinovske gljive, ogromne alge ili neka vrsta biljaka, piše ,,Phis.org“.

Međutim, pojavili su se novi dokazi koji bi mogli pomoći da se ovo pitanje konačno riješi.

Studija objavljena u žurnalu ,,Sajens Advances“ navodi da su prototaksiti pripadali dosad nepoznatoj, ali izumrloj grani života.

Istraživači su proučavali primerak vrste Prototaksiti taiti pronađen u nalazištu Raini čert u sjeveroistočnoj Škotskoj. Ovo paleontološko nalazište poznato je po dobro očuvanom biljnom, gljivičnom i životinjskom materijalu.

Tim je koristio lasere i 3D snimanje kako bi zavirio unutar fosila i uporedio njihov hemijski sastav sa drugim fosilima pronađenim u istoj steni.

Dvije značajne razlike

Unutrašnja anatomija Prototaksiti taiti bila je sastavljena od isprepletanih cijevi koje su se spajale u veoma složenim razgranatim regionima.

Dok gljive imaju jednostavne mreže dugih, cjevastih struktura zvanih hife, primjerak prototaksita imao je mnogo složeniju unutrašnju strukturu. Sastojao se od tri različita tipa cevi i gustih čvorišta gdje se one granaju i povezuju.

Da bi proučili njegov hemijski otisak (hemijski potpis koji organizmi ostavljaju na osnovu ćelija od kojih su sačinjeni), tim je koristio vještačku inteligenciju. Protein hitin se često detektuje u fosilizovanim gljivama i insektima, ali je u potpunosti nedostajao u uzorku prototaksita. Takođe su koristili vještačku inteligenciju da provjere da li se njegova hemija podudara sa bilo kojim živim organizmom. Nije se podudarala.

Istraživači su odbacili mogućnost da su ovi džinovski fosili gljive ili biljke. Umjesto toga, zaključili su da su prototaksiti bili članovi izumrle loze eukariota (organizama sa složenim ćelijama).

,,Naš integrativni pristup... potkopava hipotezu da je Prototaksiti taiti bio specifična mešinarka i gljiva krunske grupe uopšteno, već umjesto toga podržava svrstavanje prototaksita u ranije neopisani izumrli eukariotski rod“, naveli su istraživači u studiji.

Ovi nalazi su možda konačno riješili dugogodišnju misteriju o pravoj prirodi prototaksita. Ipak, vjerovatno će biti potrebne dodatne analize i nova otkrića fosila prije nego što se ovi rezultati proglase konačnim.