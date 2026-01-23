Logo
BiH zabranila uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike

Izvor:

Radio Sarajevo

23.01.2026

17:44

БиХ забранила увоз говеђег меса из Јужне Америке
Foto: Pixabay

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine je danas, 23. januara, dostavila uputstvo o privremenoj zabrani uvoza goveđeg mesa iz zemalja Južne Amerike, potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba.

Specifično su navedeni Brazil, Argentina, Paragvaj i Urugvaj. Ministarstvo vanjske trgovine BiH je na osnovu uzorkovanja uvezenih pošiljki mesa, utvrdili su da laboratorijske analize nisu zadovoljavajuće.

Ovu informaciju je potvrdio direktor Saša Bošković.

MESO-250925

Savjeti

Kako da uvijek odaberete dobar komad mesa?

"Na osnovu izvršenog uzorkovanja uvezenih pošiljki mesa goveda porijeklom iz zemalja Južne Amerike te dostavljenih nezadovoljavajućih/neusklađenih rezultata laboratorijskih analiza, a u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja - zabranjuje se uvoz pošiljki mesa goveda porijeklom iz Južne Amerike", naveo je Saša Bošković.

Takođe je dodao da pošiljkama goveđeg mesa iz Južne Amerike koje prate zdravstveni certifikat izdati zaključno sa današnjim danom će biti dozvoljen uvoz u BiH.

"To praktično znači da će sve narudžbe koje su već u transportu biti dostupne na tržištu BiH, a sve koje nisu će ostati u zemljama porijekla", objasnio je Saša Bošković za portal Radiosarajevo.ba.

Mesna industrija BiH većinu mesa uvozi iz Južne Amerike zbog nestašice u Evropskoj uniji.

