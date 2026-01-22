Više od 400 uzoraka mesa u BiH palo na analizama

Prema rezultatima laboratorijskih analiza, koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prikuplja u svrhu procjene rizika, tokom 2024. godine u kategoriji hrane „meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači“ analizirano je 14.556 uzoraka, pri čemu je utvrđeno da 414 uzoraka, odnosno 2,84 odsto, nije bilo u skladu s važećim propisima.

Kada je riječ o mikrobiološkim kriterijima, najveći broj neodgovarajućih uzoraka zabilježen je u podkategorijama „proizvodi od svježeg mesa“ (mljeveno meso), „životinjski trupovi“ (trupovi domaće kokoši i trupovi goveda) te takođe u kategoriji proizvoda od svježeg mesa, potvrđeno je Feni iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Najčešći uzrok utvrđenih nepravilnosti bila je prisutnost bakterija Escherichia coli, aerobnih mezofilnih bakterija i bakterija iz grupe Enterobacteriaceae. Prisutnost navedenih mikroorganizama definisana je kriterijima higijene procesa.

Iz Agencije su podsjetili kako službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane životinjskog porijekla pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu provodi granična veterinarska inspekcija u sastavu Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Naveli su kako je uvoz proizvoda životinjskog porijekla u BiH dopušten isključivo iz zemalja ili dijelova zemalja za koje je odobren izvoz u države Evropske unije ili ako je prethodno obavljena kontrola od strane Kancelarije za veterinarstvo BiH.

„Svaku pošiljku hrane životinjskog prijekla pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu mora pratiti veterinarsko-zdravstveni certifikat izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice. Ukoliko pošiljka hrane životinjskog porijekla pri uvozu zadovoljava propisane uslove, Kancelarija za veterinarstvo BiH izdaje rješenje o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih prepreka“, naveli su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.