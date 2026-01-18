Logo
Large banner

Otkrivene tone mesa koje nije bezbjedno za upotrebu: Uhapšena jedna osoba

Izvor:

RTS

18.01.2026

15:29

Komentari:

0
Откривене тоне меса које није безбједно за употребу: Ухапшена једна особа
Foto: ATV

Pripadnici MUP-a u Somboru, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, uhapsili su N. P. (22), odgovorno lice Privrednog društva "Mesokomerc“ iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i nedozvoljena trgovina.

Policijski službenici su, pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, zatekli neregistrovan objekat za preradu mesa i proizvodnju mesnih prerađevina, u kojem je pronađeno oko 7,8 tona mesa i mesnih proizvoda bez potrebne dokumentacije, dokaza o porijeklu i obaveznog pregleda nadležnog organa.

Сарајево-магла-смог-04092025

BiH

Vazduh najviše zagađen u ovim gradovima: Ozbiljna prijetnja po zdravlje

Prethodno je, u prodajnom objektu ovog privrednog društva, tokom inspekcijskog nadzora, Republička veterinarska inspekcija otkrila oko 400 kilograma mesa i mesnih proizvoda, takođe bez potrebne dokumentacije, saopštio je MUP.

Pronađeno meso i mesni proizvodi, ukupne težine oko 8,2 tone, proglašeni su od strane nadležne inspekcije nebezbjednim za upotrebu, jer predstavljaju potencijalni rizik po zdravlje ljudi.

Oduzeti su i biće uništeni u skladu sa važećim propisima, dodaje se u saopštenju.

skijanje pixabay скијање

Svijet

Zatrpao je snijeg: Žena poginula pred očima supruga

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Podijeli:

Tagovi:

Sombor

meso

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Овако вас поткрадају на каси и да не примијетите

Društvo

Ovako vas potkradaju na kasi i da ne primijetite

1 h

0
Хорор на пумпи: Радница уочила мушкарца који непомично сједи на аутомобилу, ''заледила'' се од призора

Hronika

Horor na pumpi: Radnica uočila muškarca koji nepomično sjedi na automobilu, ''zaledila'' se od prizora

1 h

0
Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Svijet

Osam država kojima je Tramp zaprijetio objavilo zajedničku izjavu

1 h

0
Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

Republika Srpska

Narodna skupština danas odlučuje o novoj Vladi

1 h

0

Više iz rubrike

Д‌јевојчица (15) без симптома сазнала да је трудна, од тада јој се живот промијенио из коријена

Srbija

D‌jevojčica (15) bez simptoma saznala da je trudna, od tada joj se život promijenio iz korijena

2 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Srbija

Rafinerija nafte u Pančevu: Počela proizvodnja

8 h

1
Без лијека просјечни животни вијек 25 година: Око 400 обољелих од цистичне фиброзе

Srbija

Bez lijeka prosječni životni vijek 25 godina: Oko 400 oboljelih od cistične fibroze

1 d

0
Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

Srbija

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner