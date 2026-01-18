Rafinerija nafte u Pančevu: Počela proizvodnja

Rafineriji u Pančevu danas je počela proizvodnja naftnih derivata, a prvi evro dizel biće prodavan na pumpama od 27. januara, saopštila je ministar rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

"Poslije skoro dva mjeseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu! Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se evro dizel naći na pumpama od 27. januara", navela je Handanovićeva na društvenim mrežama.

Ona je istakla da je ponosna na to što je ispunjeno obećanje dato građanima.

"Ponosna sam na kolege iz Vlade Srbije što smo diplomatskom borbom na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uspjeli da ispunimo obećanje dato građanima da nikakve posljedice sankcija nad kompanijom NIS neće osjetiti", poručila je Handanovićeva.

Svijet Sazvan hitan sastanak u Briselu zbog najavljenih američkih carina

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu počeo je u utorak preko JANAF-a.

Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije.

Američki OFAK uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva.

OFAK je nedavno izdao licencu NIS-u kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog ud‌jela sa rokom do 24. marta.