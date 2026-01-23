Logo
Potpuno nestala najveća grupa sunčevih pjega

Потпуно нестала највећа група сунчевих пјега

Najveća grupa sunčevih pjega koja se pojavila prošle godine, označena kao kompleks 4294-4298, potpuno je nestala sa površine Sunca, saopštila je laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka (RAN).

Prema laboratoriji, taj kompleks je na vrhuncu zauzimao površinu od oko 2,3 hiljade jedinica (milionskih dijelova sunčeve hemisfere), čime spada među najveće sunčeve pege u istoriji.

Poređenja radi, nedavna oblast 4341, koja je izazvala najveću radijacionu oluju 21. veka, imala je površinu od samo 500 jedinica.

Naučnici su naveli da tokom svog postojanja ovaj kompleks nije proizveo nijednu veću eksploziju, već ga je Sunce postepeno apsorbovalo zajedno sa povezanom energijom.

Laboratorija je na svom Telegram kanalu istakla da je nestala oblast "bukvalno zbrisana za dva mjeseca".

(sputnik srbija)

