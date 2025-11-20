Logo
Large banner

Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije

20.11.2025

21:05

Komentari:

0
Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

Sveštenik na području Zadra nepravosnažno je osuđen na tri godine i deset mjeseci zatvora zbog više krivičnih djela u vezi sa pedofilijom.

Njemu je na teret stavljeno upoznavanje djece s pornografijom, iskorištavanje djece za pornografiju i pokušaj polne zloupotrebe djeteta mlađeg od petnaest godina.

Hitna pomoć

Hronika

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

Osuđenom je produženo trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, saopšteno je iz Opštinskog suda u Zadru, prenosi HRT.

U postupku je zbog zaštite djeteta žrtve, suđenje je održano bez prisustva medija. Optuženi je odlukom nadbiskupa još u septembru prošle godine razriješenih svih dužnosti, saopštila je Zadarska nadbiskupija. Dodaju da će nakon pravosnažne presude sprovesti odgovarajući crkveni krivični proces i izražavaju duboko žaljenje i saosjećanje prema žrtvama zlostavljanja.

Pozivaju sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave mjerodavnim institucijama.

Podijeli:

Tagovi:

presuda

katolički sveštenik

pedofilija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како ће ретроградни Меркур утицати на ваш подзнак?

Zanimljivosti

Kako će retrogradni Merkur uticati na vaš podznak?

2 h

0
Петровић обмањује јавност док приоритети града остају неријешени

Republika Srpska

Petrović obmanjuje javnost dok prioriteti grada ostaju neriješeni

2 h

0
Путин: Украјином влада криминална група која је узурпирала власт

Svijet

Putin: Ukrajinom vlada kriminalna grupa koja je uzurpirala vlast

3 h

0
Изборна ноћ: Ванредни предсједнички избори у Републици Српској

Emisije

Izborna noć: Vanredni predsjednički izbori u Republici Srpskoj

3 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Ženu udario automobil, preminula na mjestu nesreće

3 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

4 h

0
Суд смијенио замјеника премијера Албаније због корупције

Region

Sud smijenio zamjenika premijera Albanije zbog korupcije

5 h

0
Шверц цигарета оштетио Црну Гору за више од 75 милиона евра

Region

Šverc cigareta oštetio Crnu Goru za više od 75 miliona evra

6 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

14

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

23

10

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

23

01

Italiju pogodilo snježno nevrijeme

22

51

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

22

48

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner