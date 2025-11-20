Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije

20.11.2025
Sveštenik na području Zadra nepravosnažno je osuđen na tri godine i deset mjeseci zatvora zbog više krivičnih djela u vezi sa pedofilijom.
Njemu je na teret stavljeno upoznavanje djece s pornografijom, iskorištavanje djece za pornografiju i pokušaj polne zloupotrebe djeteta mlađeg od petnaest godina.
Osuđenom je produženo trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, saopšteno je iz Opštinskog suda u Zadru, prenosi HRT.
U postupku je zbog zaštite djeteta žrtve, suđenje je održano bez prisustva medija. Optuženi je odlukom nadbiskupa još u septembru prošle godine razriješenih svih dužnosti, saopštila je Zadarska nadbiskupija. Dodaju da će nakon pravosnažne presude sprovesti odgovarajući crkveni krivični proces i izražavaju duboko žaljenje i saosjećanje prema žrtvama zlostavljanja.
Pozivaju sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave mjerodavnim institucijama.
