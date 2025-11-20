Sud smijenio zamjenika premijera Albanije zbog korupcije

Sud u Albaniji smijenio je sa funkcije zamjenika premijera Belindu Baluku nakon što je podignuta optužnica zbog njene navodne uloge u izboru kompanije za izgradnju tunela koji finansira Vlada.

Belinda Baluku, koja je bila ministar infrastrukture i energetike, bliski je saveznik premijera Edija Rame, koji je ranije ove godine obezbijedio svoj četvrti uzastopni mandat.

Ona je ranije optužbe nazvala "blaćenjem, insinuacijama, poluistinama i lažima" i rekla da će u potpunosti sarađivati sa pravosuđem.

Specijalni sud zadužen za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nije dao više informacija u svojoj presudi, "s obzirom na to da su takve mjere povjerljive prirode".

Specijalno tužilaštvo /SPAK/ saopštilo je 31. oktobra da je podiglo optužnicu protiv Balukuove za krivično djelo kršenja ravnopravnosti učesnika na tenderu ili javnoj aukciji.

Navodi optužnice odnose se na izgradnju tunela od 5,9 kilometara u južnom dijelu Albanije, po cijeni od oko 190 miliona evra.

U optužnici, u koju je Rojters imao uvid, ističe se da je Balukuova, u svojstvu ministra infrastrukture, nepravilno uticala na odluku u korist pobjedničke kompanije. Ona je optužena da je to učinila u saradnji sa još pet članova komisije za donošenje odluke.