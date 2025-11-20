Logo
Sud smijenio zamjenika premijera Albanije zbog korupcije

Izvor:

SRNA

20.11.2025

18:21

Komentari:

0
Суд смијенио замјеника премијера Албаније због корупције
Foto: pexels/ Necati Ömer Karpuzoğlu

Sud u Albaniji smijenio je sa funkcije zamjenika premijera Belindu Baluku nakon što je podignuta optužnica zbog njene navodne uloge u izboru kompanije za izgradnju tunela koji finansira Vlada.

Belinda Baluku, koja je bila ministar infrastrukture i energetike, bliski je saveznik premijera Edija Rame, koji je ranije ove godine obezbijedio svoj četvrti uzastopni mandat.

Telefon-011025

Nauka i tehnologija

Australija uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Ona je ranije optužbe nazvala "blaćenjem, insinuacijama, poluistinama i lažima" i rekla da će u potpunosti sarađivati sa pravosuđem.

Specijalni sud zadužen za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nije dao više informacija u svojoj presudi, "s obzirom na to da su takve mjere povjerljive prirode".

Specijalno tužilaštvo /SPAK/ saopštilo je 31. oktobra da je podiglo optužnicu protiv Balukuove za krivično djelo kršenja ravnopravnosti učesnika na tenderu ili javnoj aukciji.

РК Борац

Ostali sportovi

Nova drama u RK Borac: Kuvalja odbija da napusti predsjedničku funkciju

Navodi optužnice odnose se na izgradnju tunela od 5,9 kilometara u južnom dijelu Albanije, po cijeni od oko 190 miliona evra.

U optužnici, u koju je Rojters imao uvid, ističe se da je Balukuova, u svojstvu ministra infrastrukture, nepravilno uticala na odluku u korist pobjedničke kompanije. Ona je optužena da je to učinila u saradnji sa još pet članova komisije za donošenje odluke.

Tag:

Albanija

