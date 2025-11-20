Logo
Mladić pozvao policiju i ispričao kako je počeo požar u neboderu Vjesnika

20.11.2025

Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника
Foto: TANJUG/HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Zbog požara u neboderu Vjesnika uhapšena je jedna mlađa osoba, objavili su iz Policijske uprave zagrebačke.

Kako neslužbeno saznaje Jutarnji list, jedna maloljetna osoba javila se policiji i ispričala da je sa grupom mlađih osoba bila u zgradi Vjesnika kritične večeri.

Rekla je da su se htjeli popeti na vrh nebodera, ali su na zadnjim katovima spratovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje.

neboder požar zagreb

Region

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

Kako se dodaje, jedan mladić iz grupe, u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila.

Tada su se svi, ispričala je navodno ta osoba policiji, razbježali i napustili zgradu Vjesnika.

Pomenuti medij navodi da se radi mahom o maloljetnim osobama u dobi od oko 16 i 17 godina koji navodno žive u blizini Vjesnika.

Hrvatska

požar

