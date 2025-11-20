Logo
Sveštenik osuđen na tri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pedofilije

HRT

20.11.2025

09:49

0
Свештеник осуђен на три године и 10 мјесеци затвора због педофилије

Sveštenik na zadarskom području nepravosnažno je osuđen na tri godine i deset mjeseci zatvora zbog više krivičnih djela u vezi sa pedofilijom.

Svešteniku je na teret stavljeno upoznavanje djece s pornografijom, iskorišćavanje djece za pornografiju i pokušaj polne zloupotrebe djeteta mlađeg od petnaest godina.

Osuđenom je produženo trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, saopšteno je iz Opštinskog suda u Zadru, prenosi HRT.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Pedofil mamio djevojčice na društvenim mrežama i predlagao im polni odnos

U postupku je zbog zaštite djeteta žrtve, suđenje je održano bez prisustva medija.

Optuženi je odlukom nadbiskupa još u septembru prošle godine razriješenih svih dužnosti, saopštila je Zadarska nadbiskupija.

Дом пензионера Тузла

Gradovi i opštine

Građani traže odgovornost za tragični požar i pedofile

Dodaju da će nakon pravosnažne presude sprovesti odgovarajući crkveni krivični proces i izražavaju duboko žaljenje i saosjećanje prema žrtvama zlostavljanja.

Pozivaju sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave mjerodavnim institucijama.

Zadar

sveštenik

pedofilija

osuđen

