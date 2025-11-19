Logo
Srbin otet i isprebijan u Crnoj Gori: Namamili ga u automobil, pa ga mučili i tukli

Telegraf

19.11.2025

21:38

Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли
Foto: Pexels

Policija u Herceg Novom podnijela je krivičnu prijavu protiv dvije osobe zbog sumnje da su državljanina Srbije oteli i zlostavljali.

M. N. (41) iz Nikšića i D. M. (39) iz Kotora terete se za krivično d‌jelo protivpravno lišenje slobode i krivično d‌jelo zlostavljanje, a koje su počinili na štetu državljanina Republike Srbije.

Sumnja se da su M. N. i D. M. u utorak, 18. novembra, oko 18.30 časova u Igalu, primijetili Srbina kako šeta trotoarom dok su oni prolazili ulicom u automobilu.

"Tom prilikom M.N. je izašao iz vozila, prišao oštećenom i pozvao ga da uđe u njihovo vozilo, uz obećanja da će mu pronaći posao. Oštećeni je ušao u vozilo, nakon čega je D.M. vozilo stavio u pogon. Tokom vožnje M.N. je oštećenog na zadnjem sjedištu vozila držao rukama ne dozvoljavajući mu da se pomjeri, odnosno udalji, ograničavajući mu slobodu kretanja istovremeno zadajući mu udarce u pred‌jelu glave. Takođe, udarce je oštećenom zadao i osumnjičeni D.M.", navode iz policije.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Dejton ni nakon 30 godina nema jedinstveno tumačenje u BiH

Kako se ističe, M. N. je Srbina stalno pitao oko njegovog boravka u Herceg Novom, na kraju zatraživši mu i njegov lični dokument koji je zadržao.

Nakon toga, osumnjičeni su se zaustavili, iz vozila izveli oštećenog, zadali mu više udaraca u pred‌jelu glave i tijela, kako rukama tako i podesnim sredstvom, uz to mu sve vrijeme upućujući pitanja vezano za okolnosti njegovog boravka i kretanja u tom gradu.

"Oštećeni je ovom prilikom zadobio tjelesne povrede konstatovane u ljekarskom izvještaju. Sa cjelokupnim događajem upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom po čijem nalogu je protiv operativno interesantnog lica M.N. i njemu bliskog lica D.M. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično d‌jelo protivpravno lišenje slobode i krivično d‌jelo zlostavljanje", navode iz policije, piše Telegraf.rs.

otmica

mučenje

Crna Gora

